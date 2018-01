Reiselust und viel Musik

Die Reisenmesse in Dresden macht an diesem Wochenende Lust auf Urlaub.

Am Wochenende stehen die unterschiedlichsten Veranstaltungen auf dem Programm. Wie haben hier ein paar Tipps für die Region. Die Reisemesse in Dresden informiert über die neuesten Urlaubstrends. In Bautzen und Hoyerswerda erklingen beliebte Musical- und Operettenmelodien. Doch es ist noch viel mehr los.

