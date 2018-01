Reiselust in neuen Räumen Die Pulsnitzer Urlaubsberaterinnen starten in neuen Räumen durch. Dafür zieht sich Modefachfrau Christel Frenzel aus dem Geschäftsleben zurück.

Die Reiseagentur Putzke in Pulsnitz ist umgezogen und hat jetzt in neuen Räumen eröffnet. Bis Ende dieser Woche waren Eliane Putzke (l.) und Heidrun Dietz noch dabei sich einzurichten, nun ist alles fertig. Bisher war in den Räumen die Jeans- und Modewelt. Die hat ihr Geschäft vor Weihnachten eingestellt. © Matthias Schumann

Pulsnitz. Draußen regnet es bei 4°C Bindfäden. Im Schaufenster auf der Robert-Koch-Straße 8 in Pulsnitz der ganze Gegensatz: Dort drapiert die Dekorateurin gerade Frühlingsblumen und Palmenbilder hinter der Scheibe. Jedes Schaufenster thematisch etwas anders – mit dem Frühling und dem Sommer im Blick – in den neuen Räumen der Reiseagentur Putzke. Da kommt Urlaubsfeeling auf. Und das will Eliane Putzke ab sofort im neuen Umfeld vermitteln. Ganz ist der Umzug an dem Tag noch nicht abgeschlossen. Auf dem Fußboden liegt diverse Deko. Aber die hohen Regale mit Katalogen zu Urlaubszielen in der ganzen Welt stehen schon gut bestückt. Und es riecht nach frischer Farbe in einem sonnigen Gelb. In die Sonne zieht es derzeit auch die meisten Kunden. Kein Wunder, ehe sie bei dem Wetter trübsinnig werden. Griechenland zählt derzeit zu den beliebten Zielen, aber auch die Türkei inzwischen wieder und Bulgarien oder Ägypten, um Sonne zu tanken. Es sei an der Zeit, den Kunden mit frischen Ideen mal etwas neues zu bieten, neue Farben, neue Möbel, sagt Eliane Putzke. Und bisher sei das auch gut angekommen. Viel freundlicher sei jetzt alles, sagen Chefin und Kunden. Auch die Miete stimme, kein unwichtiger Aspekt.

Handwerker haben gut mitgezogen

Gewohnt war die Kundschaft in den Räumen viele Jahre lang etwas anderes: Bekleidung war hier zuhause mit der Jeans- und Modewelt von Christel Frenzel. Sie verabschiedete sich nach 20 Jahren als Geschäftsfrau aus Altersgründen nach langen Jahren von ihrer Kundschaft in der Region und zog sich zurück. Bekannt war die Pulsnitzerin auch für ihr Engagement für die Interessen der Gewerbetreibenden in der Stadt. Einen geeigneten Nachfolger für ihr Sortiment habe sie aber leider nicht finden können. Immerhin gibt es den für die Geschäftsräume mit der Reiseagentur. Die gibt es inzwischen seit 13 Jahren. Damals suchte sich Eliane Putzke als gelernte Kleidungsfacharbeiterin ein neues Arbeitsgebiet. Dabei spielte auch die eigene Reiselust eine Rolle. Warum nicht die anderen damit anstecken? Das ist ihr gelungen. Zuvor schulte sie zur Touristikassistentin um. Wobei sie persönlich ihre Liebe vor allem für die nördlichen Regionen entdeckt hat. Außerdem ist sie die Fachfrau für Fernreisen. Mitarbeiterin Heidrun Dietz hat ihre Vorlieben mehr in der Mittelmeerregion, um auch aus persönlicher Erfahrung sprechen zu können. Heidrun Dietz ist schon seit 24 Jahren im Reisegeschäft. Seit acht Jahren sind die beiden ein Team. Jetzt in neuen Räumen. Sehr dankbar sei sie, sagt Eliane Putzke, dass die Handwerker so gut mitgezogen haben und auch der Vermieter den Wünschen gefolgt sei. Alles musste ja sehr schnell gehen, sagt die 44-jährige Chefin und freut sich über den Kundenandrang zum Jahresanfang. Zu denen gehört von Anfang an Familie Halm, weil sie immer zufrieden waren, sagen sie. Jetzt soll es ans Nordkap gehen. Da kann Eliane Putzke gleich aus der jüngsten Erfahrung sprechen. Sie war begeistert von der Landschaft und den Menschen dort und ihre Kunden bestimmt auch bald.

