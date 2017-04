Reisebus kam aus Biehla Eine Seniorengruppe aus der Region verunglückte auf der A9 bei Nürnberg. Sie war auf dem Weg in den Urlaub.

Ein Reifenplatzer mit schlimmen Folgen: Ein Reisebus des Biehlaer Busunternehmens Behnisch prallte am Sonnabend auf der A 9 gegen eine Leitplanke. 18 Menschen wurden verletzt. © Markus Roider

Der Reisebus, der am Sonnabend auf dem Weg nach Slowenien verunglückt ist, kam aus der Gemeinde Schönteichen. Das zeigen Bilder, die von der Unfallstelle aufgenommen wurden. Der Reisebus war im Bereich des Autobahnkreuzes Nürnberg auf der A 9 am Sonnabendmorgen ins Schleudern geraten, weil der hintere linke Reifen des Busses geplatzt war. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke. 18 Menschen wurden verletzt, vier davon so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Das Busunternehmen Behnisch, das die Reise in den Süden vermutlich organisiert hat, will sich auf Nachfrage nicht zu dem Unfall äußern. „Wir sagen nichts dazu“, heißt es in dem Unternehmen.

Die 44 Senioren im Bus waren wahrscheinlich auf dem Weg in den Urlaub. Das Reiseunternehmen hatte noch im Dezember eine zehntägige Reise an die slowenische Adria beworben. Das Thermalbad in Portoroz sollte das Ziel sein. „In der komplett neu renovierten Themenlandschaft des 4-Sterne LifeClass Hotels können Sie einen entspannten Urlaub verbringen“, heißt es in der Beschreibung des Ausflugs, der am 1. April beginnen sollte. Die 40 Fahrgäste, die beim Unfall nicht oder nur leicht verletzt wurden, konnten die Reise fortsetzen. Sie wurden zunächst mit einem Shuttlebus zur nächsten Autobahnraststätte gebracht und fuhren dann mit einem Ersatzfahrzeug weiter. Am Unglücksbus entstand ein Schaden von 150 000 Euro. (szo)

