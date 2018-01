Reisebericht als Multivisions-Show Im Zittauer Christian-Weise-Bibliothek berichtet Jochen Anders über seinen Besuch der Reisterrassen Luzons. Weitere Veranstaltungen gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Einen Reisebericht zu den Reisterrassen Luzons gibt es in der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau zu sehen. © Matthias Weber

Zittau. Die Besucher der Christian-Weise-Bibliothek in Zittau können sich am Dienstag ab 19 Uhr auf eine Reise begeben. Im Veranstaltungsraum der CWBZ in der dritten Etage erzählt dann Jochen Anders von seinen Eindrücken, die er bei seinem Besuch der Reisterrassen im Norden Luzons gewonnen hat.

Um diese Impressionen, die bei der Rundreise auf den Philippinen entstanden, besser veranschaulichen zu können, wird Anders seinen Vortrag in Form einer Multivisions-Show bebildern. Dabei lernen die Besucher unter anderem das Bontoc-Museum und die Kultur der Volksgruppe der Ifugao kennen. Der Eintritt zum Reisebericht ist frei, die Bibliothek bittet jedoch um eine Spende. (szo)

