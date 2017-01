Reisebank zieht die Reißleine Die Sparkasse ist dicht, einen Geldautomaten gibt es nicht mehr. Jetzt ist klar: Es wird auch keinen anderen Ersatz geben.

Geld abheben am Geldautomaten in Stauchitz? Schön wär´s! Seit Volksbank und Sparkasse in der Gemeinde ihre Filialen aus Kostengründen dichtgemacht haben, stehen die Stauchitzer auf dem Schlauch. Eine andere Bank will einen Geldautomaten aufstellen. Bürgermeister Frank Seifert ist optimistisch, dass das doch noch klappt. Andere Stauchitzer teilen diesen Optimismus mittlerweile jedoch nicht mehr. Sie sollten recht behalten. © Symbolbild/dpa

Seit 1. Januar stehen die Stauchitzer, die Bargeld benötigen, auf dem Schlauch. Die Sparkasse ist dicht, ein neuer Automat einer anderen Bank, der versprochen wurde, steht noch nicht. Und so sind die Stauchitzer in einem Dilemma. Sie haben zwar Geld auf dem Konto, für das sie Kontoführungsgebühren zahlen, kommen aber nicht an ihr Geld ran. Jedenfalls nicht ohne Weiteres. Insgesamt hat die Sparkasse Meißen im vergangenen Jahr elf Geschäftsstellen und Selbstbedienungsstandorte, vor allem auf dem Land, dichtgemacht, so auch in Zehren, Krögis, Klipphausen und Coswig. Als Grund werden zu hohe Kosten genannt.

„Die Reisebank Frankfurt, mit der wir Verhandlungen führen, vertröstet uns von Woche zu Woche“, sagt Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). Er bekommt den Frust der Leute direkt zu spüren. Doch der Bürgermeister bleibt optimistisch: „Solange es von der Bank keine definitive Absage gibt, gehe ich davon aus, dass sie einen Geldautomaten aufstellen wird“, sagt er.

Genervt ist auch Andreas Richter, der Edeka-Märkte in Lommatzsch und Stauchitz betreibt. An seinem Stauchitzer Markt soll der Geldautomat aufgestellt werden. Doch es tut sich nichts. „An uns liegt es nicht. Unsererseits sind alle Voraussetzungen geschaffen, wir stellen das Grundstück zur Verfügung“, sagt Richter. Alles andere sei Sache der Bank. Der Automat soll nicht im Markt aufgestellt werden, sondern außerhalb auf dem Gelände in einer separaten Zelle. „Die Leute fragen mich ständig, wann es denn nun endlich losgeht, aber ich habe darauf auch keine Antwort“. sagt Andreas Richter. Im Gegensatz zum Bürgermeister ist er nicht so optimistisch. „Wenn sich ein solcher Automat für die Bank rechnen würde, wäre er längst da“, vermutet der Edeka-Chef. Im Gespräch ist, dass Kunden nicht nur der Sparkasse, sondern aller Banken, an dem Automaten gegen Gebühr Geld abheben können. Diese Gebühr solle aber bei unter einem Euro bleiben. Doch Richter bietet in dem Markt schon jetzt an, Bargeld abzuheben. Die Bedingung: Der Kunde muss für mindestens 20 Euro einkaufen, dann kann er mit EC-Karte und PIN bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Seit der Geldautomat in Stauchitz weg ist, werde diese Möglichkeit verstärkt genutzt.

Für den Markt hat diese Offerte gleich zwei Vorteile. Zum einen müssen die Kunden für mindestens 20 Euro einkaufen, was den Umsatz ankurbelt. Zum anderen hat der Markt nicht mehr so viel Bargeld in den Kassen. Doch ein Allheilmittel ist das nicht. „Manche Kunden scheuen sich, bei uns Geld zu holen, weil sie keine Diskretionszone haben“, sagt Andreas Richter. Der Bürgermeister hat noch einen anderen Nachteil ausgemacht. „Ich habe mal die Kunden beobachtet. Viele holen sich nur Brötchen und ein bisschen Wurst für vier, fünf Euro. Die müssten dann irgendetwas kaufen, das sie gar nicht brauchen, nur um auf die 20 Euro zu kommen und Geld abheben zu können“, sagt er.

Vor einiger Zeit hat schon die Volksbank in Stauchitz die Schotten dichtgemacht. Nicht nur Andreas Richter kritisiert das: „Ich kann nicht verstehen, dass die Volksbank und die Sparkasse Meißen als regionale Banken den ländlichen Raum derart vernachlässigen“, sagt der Kaufmann.

Doch mit seiner Vorahnung sollte er recht behalten. Jetzt kam die Antwort der Reisebank Frankfurt. Sie zieht die Reißleine. „Es wird keinen Geldautomaten der Reisebank in Stauchitz geben. Der Grund hierfür sind rein wirtschaftliche Erwägungen“, teilte Pressesprecher Rüdiger Schmitt der SZ mit.

Für die Stauchitzer bleibt – sofern sie Sparkassenkunden sind – derzeit die Möglichkeit, nach Riesa, Meißen, Lommatzsch oder Ostrau zu fahren, wenn sie Bargeld benötigen. Sie können sich auch Geld von der Sparkasse im versicherten Umschlag nach Hause schicken lassen. Das kostet allerdings mindestens 3,95 Euro pro Lieferung. Auch Kontoauszüge werden gebührenpflichtig nach Hause geschickt.

