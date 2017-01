Reise um die Erde in 74 Tagen Ein Franzose stellt beim härtesten Segelrennen der Welt einen neuen Rekord auf.

Armel Le Cleac’h ist der neue König der Meere. © reuters

Armel Le Cleac’h schossen die Qualen durch den Kopf, all die Entbehrungen scheinbar unendlich langer 74 Tage ganz allein auf dem Meer. „Ich hatte das Gefühl, alles, inklusive des Wetters, hat sich gegen mich verschworen“, sagte der Franzose mit stockender Stimme: „Jeder Meter war schwierig. Das hier ist ein Traum.“ Dann verlor er den Kampf gegen die Tränen.

Der Mann aus der Bretagne wusste gar nicht, wie ihm nach seiner triumphalen Rekordfahrt um den Globus geschah. In 74 Tagen, drei Stunden und 35 Minuten hatte noch kein Segler die gefährliche Route entlang des Südpolarmeeres bewältigt. Die Rückkehr in den Hafen der Kleinstadt Les Sables-d’Olonne wurde zu einer Triumphfahrt. Von Booten und Land jubelten Fans dem 39-Jährigen zu, Feuerwerk stieg in den Himmel auf. Seine Frau Aurélie und die beiden Kinder Louise und Edgar schlossen ihren Helden in die Arme.

Le Cleac’hs Leistung bei dem spektakulären Einhand-Solorennen ist phänomenal. Die Teilnehmer müssen sich beim Bezwingen des „Mount Everest des Segelns“ nicht nur schwerster Witterungsverhältnisse erwehren, sondern auch auf überraschend auftretende Gefahren reagieren, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Immer wieder kam es in der Historie des seit 1989 ausgetragenen Segelrennens über 45 000 Kilometer (24 000 Seemeilen) zu schweren Unfällen, so auch bei der achten Ausgabe. Le Cleac’hs Kontrahent Thomas Ruyant stieß schlafend vor Neuseeland heftig mit einem Schiffscontainer zusammen.

Elf Schiffe mussten das Rennen nach Havarien oder technischen Störungen aufgeben. Auch der Waliser Alex Thomson, der Le Cleac’h lange einen packenden Zweikampf lieferte, hatte mit Materialproblemen zu kämpfen. Schließlich machte er 16 Stunden nach dem Sieger völlig erschöpft fest. Bei der nächsten Ausgabe der legendären Regatta im Jahr 2020 will mit dem Oldenburger Boris Herrmann der erste Deutsche an den Start gehen. (sid)

