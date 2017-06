Reise in die Vergangenheit Vor knapp 300 Jahren sind die Schwenckfelder aus Schlesien in die USA geflohen. Jetzt kehren ihre Nachfahren zurück – und besuchen mehrere Orte im Landkreis Görlitz.

zurück Bild 1 von 2 weiter Margrit Kempgen (Mitte) übersetzt der amerikanischen Reisegruppe die Erklärungen zum Schloss Königshain. © pawel sosnowski/80studio.net Margrit Kempgen (Mitte) übersetzt der amerikanischen Reisegruppe die Erklärungen zum Schloss Königshain.

Die Brüder Paul und James Wiegner (von links) stammen in zehnter Generation von einem der ausgewanderten Schwenckfelder ab.

Görlitz, Königshain, Herrnhut, Berthelsdorf, Zittau und dazwischen verschiedene Besichtigungen und Termine. Der Zeitplan der amerikanischen Reisegruppe, die in dieser Woche im Landkreis unterwegs ist, ist straff. Das nimmt die 32-köpfige Gruppe aber gerne in Kauf. Denn ihr Besuch ist mehr als eine bloße Urlaubsreise. Sie sind auf den Spuren der Schwenckfelder unterwegs. Die Religionsgemeinschaft musste Mitte des 18. Jahrhunderts aus Schlesien fliehen und hat dabei im Raum Görlitz haltgemacht, ehe 218 von ihnen nach Amerika ausgewandert sind.

„Wir gehen Wege entlang, die unsere Vorfahren vor 300 Jahren gegangen sind“, erklärt David Luz, der die Reisegruppe anführt. Er ist Geschäftsführer des Schwenkfelder Library & Heritage Center in Pennsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das ist eine Mischung aus Museum und Zentrum für Erwachsenenbildung, und bewahrt das Erbe der ausgewanderten Schwenckfelder. „Es ist inspirierend für uns, hier zu sein“, erklärt David Luz am Dienstag beim Besuch des Schlosses in Königshain. Es helfe ihnen, die eigene Geschichte beziehungsweise das Erbe besser zu verstehen. Das wisse man zu schätzen, so Luz. Denn ein Großteil der Gruppe, der auch einige jüngere Gäste angehören, stammt von eben jenen 218 schlesischen Auswanderern ab. Während der Religionsgemeinschaft der Schwenckfelder laut Luz in den USA nur etwa 2200 Personen angehören, gehe die Zahl der Nachkommen in die Tausende.

Zwei von ihnen sind auch die Brüder James und Paul Wiegner. Sie stammen in zehnter Generation von Georg Wiegner ab, einem der damaligen Auswanderer, wie Paul Wiegner nicht ohne Stolz erzählt. Dieser habe nach der Flucht aus Schlesien in Berthelsdorf gewohnt. Bei einem ersten Besuch in der Region vor einigen Jahren habe er den Ort schon einmal besucht, sagt der 70-Jährige. Dabei sei er von den Bewohnern eines historischen Hauses eingeladen worden, sich das Innere des Gebäudes anzusehen. Im Gespräch habe der Besitzer ihm dann erzählt, dass das Haus wohl von den Wiegners gebaut worden sei. Es besteht also die Möglichkeit, dass das sein Vorfahre gewesen sei, so Paul Wiegner.

Zur Reisegruppe gehören aber auch Mitarbeiter des Centers, die selbst keine Verbindungen zu den Schwenckfeldern haben. So zum Beispiel Dr. Allen Viehmeyer. Der ehemalige Professor für Germanistik an einer Universität in Ohio unterstützt die Einrichtung seit seiner Pensionierung als Associate Director of Research, also Verantwortlicher für die Recherche, mit seinen Sprachkenntnissen. Bei seinen Forschungen zur Geschichte der Deutsch-Amerikaner sei er jedoch auf die Gemeinschaft gestoßen, und sie habe ihn seither nicht mehr losgelassen.

In Königshain werden den Amerikanern der Steinstock, das wohl älteste aus Stein gebaute Haus der Oberlausitz, sowie das Barockschloss und die Kirche gezeigt. Die Verbindung zu den Schwenckfeldern gibt es über die ehemaligen Schlossherrn von Schachmann und deren Verbindung zur Herrnhuter Brüdergemeine. Als die Schwenckfelder 1726 aus Schlesien fliehen mussten und in und um Görlitz zumindest zeitweise Zuflucht gefunden haben, habe der Begründer der Brüdergemeine, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, ihnen Land gegeben, wo sie siedeln konnten, erklärt Margrit Kempgen, die als Führerin und Übersetzerin die Gruppe begleitet.

Obwohl es für einige der Besucher nicht der erste Besuch in der Heimat ihrer Vorfahren ist, hören doch alle gespannt zu und entdecken immer wieder Neues. Er selbst führe bereits seit 2007 Gruppen auf Touren nach Deutschland, erzählt David Luz. Die aktuelle sei seine vierte. Während er Görlitz dabei schon zuvor kennen und lieben gelernt hat – O-Ton Luz: „I love Görlitz“ – ist er nun zum ersten Mal in Königshain, das er nach eigener Aussage aber ebenfalls sehr schön findet. Eine Aussage, die sicherlich auch Bürgermeister Siegfried Lange freut. Der hat es sich nicht nehmen lassen, die Gruppe persönlich zu begrüßen und für die Verpflegung in Form von Kartoffelsuppe zu sorgen.

Aber auch die Gäste sind nicht mit leeren Händen gekommen und haben unter anderem Hefte und Postkarten aus ihrem Center mitgebracht. Letztere zeigen einige der dort ausgestellten Gegenstände. Weil die Schwenckfelder damals all ihren Besitz mitgenommen hätten, handle es sich bei den ausgestellten Stücken um Originale, erklärt Margrit Kempgen.

Nach dem Besuch von Görlitz und Königshain am Dienstag steht am heutigen Mittwoch Berthelsdorf mit dem Zinzendorfschloss und dem Schwenckfeldhaus auf dem Programm. Am Donnerstag besichtigt die Gruppe dann unter anderem das Fastentuch in Zittau, ehe sie nach Pirna weiterreist.

