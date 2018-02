Reise durch das Spektrum der Tanzgeschichte

Das „Night-of-the-Dance“-Ensemble bringt die Lausitzhallen-Bühne zum Beben.Foto: ASA Event GmbH

Perfektion, Leidenschaft und pure Energie: Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentieren die Show „Night of the Dance“ am Donnerstag in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle. Die Akteure auf der Bühne präsentieren mit ihrem neuen Programm „Irish Dance 2018“ die besten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes im Stile von „Riverdance“, „Lord of the Dance“ oder „Feet of Flames“, kombiniert mit sensationellen Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe „Pura Vida“.

Der beeindruckende irische Stepptanz ist an diesem Abend der Hauptbestandteil des 90-minütigen Programmes. Dabei erlebt das Publikum live, wie sich der Rhythmus der flinken Steppbewegungen im ganzen Saal verbreitet und sich unzählige Füße absolut synchron bewegen. Unterstrichen werden die Darbietungen durch waghalsige Akrobatiknummern, die für Spannung und Begeisterung im Zuschauerraum sorgen und den Künstlern Höchstleistungen abfordern.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen zieren die Vita dieses international hochkarätig besetzten Ensembles, das bei jedem Auftritt durch sein meisterhaftes Können und seine unglaubliche körperliche Ausdauer überzeugt.

„Night of the Dance“ nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch das vielfältige Spektrum der Tanzgeschichte. Von sanften Bewegungen auf Zehenspitzen bis hin zum kraftvollen Stepptanz mit seinen einzigartigen Schrittfolgen – diese Tanzshow verbindet die klassischen mit neuen und einzigartigen Tanzelementen.

Hohe tänzerische Qualität, gepaart mit spektakulären Nummern, einer hervorragenden Lichtshow und rhythmischer Musik, heben die Einzigartigkeit der Tanzstile hervor und fließen zu einer glanzvollen Gala zusammen, versprechen die Veranstalter. Zu erleben ist weiterhin unter anderem Musik aus dem Film „Dirty Dancing“, von Michael Jackson und Lady Gaga. (red/aw)

„Irish Dance 2018“, 22. Februar, 20 Uhr, Lausitzhalle Hoyerswerda. Karten kosten ab 46,90 Euro. Sie sind erhältlich im Treffpunkt des Hoyerswerdaer Tageblatts im Lausitz-Center und an der Kasse der Lausitzhalle

( 03571 904105)

