Reinsdorfer sehen jetzt besser Der Feuerwehrverein hat vier Helmlampen organisiert. Nicht nur das war Grund zum Feiern.

Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Dennis Zimmermann, übergibt Helmlampen und Kupplungsschlüssel. Holger Bretschneider, Christopher Noatzsch und Wehrleiter Rainer Hempel freuen sich darüber. © D. Thomas

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Reinsdorf haben jetzt den Durchblick. Bei der Adventsfeier am Sonntag hat der Feuerwehrverein vier Helmlampen Adalit L 5 übergeben. „Außerdem haben wir für jeden Kameraden einen Kupplungsschlüssel mit dem Aufdruck Feuerwehr Reinsdorf anfertigen lassen“, sagte Dennis Zimmermann, Vorsitzender der Feuerwehrvereins. Auch für die Adventsfeier hatte sich der Vereinsvorstand etwas einfallen lassen. Jeder sollte eine Tasse mitbringen. „Die schönste Tasse hat Familie Hochmuth aus Reinsdorf mitgebracht, die dafür einen Preis erhalten hat“, so Zimmermann.

In den reichlich fünf Jahren seines Bestehens hat der Feuerwehrverein schon einiges auf die Beine gestellt. „Wir haben einen alten B 1000 wieder aufgebaut, um ein Fahrzeug zu haben“, so Dennis Zimmermann. Hauptziel ist es, die Feuerwehr tatkräftig zu unterstützen. Auch sollen junge Leute für die Feuerwehr begeistert werden. Der Verein hat aktuell 19 Mitglieder, von denen die meisten auch Mitglied in der Feuerwehr sind. In der Reinsdorfer Wehr gibt es derzeit 23 aktive Kameraden, davon neun Atemschutzgeräteträger, die alle unter 35 Jahre alt sind. Eine Tatsache, auf die Zimmermann durchaus stolz ist.

