Reinfeiern in den Mai Im Freizeitpark Weißwasser war am Wochenende und dem Feiertag viel los. Aber auch andernorts gab es viel zu erleben.

zurück Bild 1 von 10 weiter Ein traditionelles Hexenfeuer gehört natürlich an solch einem Festwochenende in Weißwasser dazu. © Joachim Rehle Ein traditionelles Hexenfeuer gehört natürlich an solch einem Festwochenende in Weißwasser dazu.

Einwohner aus Weißwasser kommen beim Thema „Volkshaus“ ins Schwärmen.

Mit Laternen, Lampions und Fackeln zogen die Weißwasseraner durch die Stadt.

Die Musiker vom Spielmannszug aus Komptendorf sorgten für Stimmung.

Statt der Bühne zog Hans-Jürgen Beyer den direkten Kontakt mit dem Publikum beim 5. Seniorentanz im Festzelt während des Frühlingsfestes in Weißwasser vor.

Notequetscher Guggis aus Otterschwier (Baden Württemberg) sorgten beim Hexenbrennen in Krauschwitz für die musikalische Umrahmung.

Rainer Wetzorke dirigierte die Darbietungen des Männergesangvereins Bad Muskau 1845 während des Bergsingens am Sonntagnachmittag vor der Bergkirche.

Die Schankmaiden Johanna Kosubek (links) und Michelle Paulick nahmen Kevin Firl als Schmied vor dem Arschleder in Rietschen beim Mittelalterspektakel in die Mitte.

Die Besucher stießen auch in Uhyst am lodernden Hexenfeuer am Sonntagabend miteinander an.

Beim Naturmarkt in Wartha hatten die Besucher ein großes Angebot an Blumen und Gemüsepflanzen, wie zum Beispiel von der Gärtnerei Gahmann aus Görlitz.

Weißwasser. Unter dem Motto „Wir sind viele. Wir sind eins“ standen in diesem Jahr die Maifeierlichkeiten in Weißwasser. Traditionell seit 25 Jahren wurde der Veranstaltungsreigen am Vorabend des 1. Mai mit einem Lampionzug eröffnet. Als der Spielmannszug Komptendorf und der Lampionumzug das Festgelände am Freizeitpark erreicht hatten, wurde das Hexenfeuer entzündet. Im Festzelt konnte ab 20 Uhr bis in den Morgen des 1. Mai getanzt werden. Für Stimmung sorgten die DJs DEV und White TS, auch in diesem Jahr bei freiem Eintritt. Am Tag darauf starteten die Feierlichkeiten um 10 Uhr mit einem Frühschoppen. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Original Heideländer Musikanten mit Gast-Baritonist Manuel mit kubanischem Blut in den Adern. Die Gewerkschafter laden die Weißwasseraner mit Kind und Kegel zu Spiel und Spaß ein. Weißwassers Ureinwohner Dietmar Bartsch und Hobbyschriftsteller Heinz Richter kamen ins Schwärmen, wenn es um das Thema „Volkshaus“ ging, viele Veranstaltungen haben die beiden in dem historischen Gebäude miterlebt. Jetzt gibt es nur noch das „Volkshausbrot“, schade. Knut Olbrich von der SPD möchte im Wahljahr noch einmal richtig Gas geben. Die Kundgebung begann um 11 Uhr mit einer kurzen Eröffnungsrede von Frank Schuster, dem Vorsitzenden des DGB Ortsverbandes. Gefolgt von Torsten Pötzsch Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser mit einem Grußwort an die Gäste. Für die eigentliche Maiansprache war Ute Liebsch Bezirksleiterin IG BCE Cottbus verantwortlich. Organisiert wurden die Maifeierlichkeiten vom IG BCE Ortsverband vom NOL und dem Stadtverein Weißwasser. Alle Teilnehmer der Abschiedskundgebung freuen sich im nächsten Jahr auf die dazugehörige Mainelke.

Weißwasser. Knapp 200 Frauen und Männer der etwas älteren Jahrgänge füllten am Sonnabendnachmittag die Bankreihen im Festzelt am Freizeitpark Weißwasser. Der nunmehr 5. Seniorentanz lockte sie auf die Tanzfläche. Die erste flotte Sohle legte dabei Oberbürgermeister Torsten Pötzsch mit seiner Partnerin Nadine Piechota zur Feier seines 46. Geburtstages auf das Parkett. Mit dem Auftritt von Hans-Jürgen Beyer als Stargast bewiesen die Organisatoren ein ausgesprochen glückliches Händchen. Denn von der ersten Minute seines rund einstündigen Auftrittes zog der 67-jährige Entertainer das Publikum mit seinen überwiegend deutschsprachigen Schlagern in seinen Bann.

Bad Muskau. Knapp 60 sangesfreudige Herren erfüllten am Sonntagnachmittag die Wiese vor der Berg’schen Kirchruine im Bergpark von Bad Muskau mit dem Wohlklang ihrer Stimmen. Unter der Leitung der Dirigenten Rainer Wetzorke und Daniel Herrmann gestalteten der Männergesangverein 1845 Bad Muskau und der Männergesangverein 1845 Rothenburg ein Konzert über eine Stunde während des traditionellen Bergsingens vor der aus Feldsteinen errichteten Kirche. Seit über 50 Jahren findet diese beliebte Veranstaltung bereits statt. Diesmal zeigte sich auch das Wetter mit viel Sonnenschein von seiner besten Seite. Nur der starke Wind bereitete den Akteuren zu Beginn einige Kopfschmerzen. Doch schließlich gelang es doch, einen solchen Platz für die beiden Klangkörper zu finden, von dem aus ihre Lieder vom Publikum gut verstanden wurden. Rüdiger Halbauer führte als Ansager durch das Repertoire, das sich aus Frühlings- Jagd- und Heimatliedern zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügte. Die Rothenburger Sangesbrüder weilten bereits zum dritten Mal zu einem Auftritt im Bergpark. Es soll bei Weitem auch nicht der letzte dieser Art in Bad Muskau sein, darin waren sich die Mitwirkenden einig.

Uhyst. So wie in fast allen Orten des Landkreises Görlitz loderten am Sonntagabend auch die Flammen eines großen Hexenfeuers auf dem Sportplatz in Uhyst an der Spree. Nach dem Lampionumzug für die jüngsten Gäste wurde gegen 19.45 Uhr der große Scheiterhaufen entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes sicherte mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie mehreren Kameraden Umzug und Feier ab.

Wartha. Rund 4 500 Besucher kamen nach Wartha auf das Gelände der Biosphärenreservatsverwaltung zum Frühjahrs-Naturmarkt im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft. Ein umfangreiches Angebot von über 80 Händlern, von Handwerkern, Land- und Teichwirten, Imkern und Gärtnern bis hin zum Holzkünstler mit ihren Erzeugnissen erwartete die Besucher. Am Stand des Fördervereins für die Natur der Oberlausitzer Heide und Teichlandschaft konnten sich die Kinder künstlerisch betätigen. Höhepunkt des Marktes war die Ausstellung über Ameisen, Bienen und Insekten. Problematisch war die Zahl der Parkplätze. Die Reservatsleitung hat das Problem erkannt und will bei der nächsten Veranstaltung Abhilfe schaffen.

