Reinert ab sofort mit Doppelspitze Das Logistikunternehmen aus Schleife will künftig noch effizienter arbeiten. Ein erster Schritt dazu ist nun getan.

Bilden künftig eine Doppelspitze bei Reinert Logistics: Der neue zweite Geschäftsführer Stephan Opel (links) und René Reinert. © Reinert Logistics

Der Inhaber und Chef des Mulkwitzer Spediteurs Reinert Logistics, René Reinert, hat einen zweiten Geschäftsführer ins Unternehmen geholt. Dabei handelt es sich um Stephan Opel, der seine neue Tätigkeit bereits zum 1. September angetreten hat. „In einem Unternehmen unserer Größenordnung braucht es eine starke strategische Steuerung und intensive Führung, um alle Potenziale voll zu nutzen“, kommentierte René Reinert den Schritt. Wie sich die Doppelspitze die Arbeit künftig teilt, will der Logistiker in den kommenden Wochen mitteilen.

Opel ist gelernter Speditionskaufmann. Frühere Stationen seines Berufslebens waren unter anderem der Kölner Messebauer Uniplan, HDE Logistik (Bamberg) und Gruber Logistics (Kreuztal/Nordrhein-Westfalen). An der strategischen Ausrichtung von Reinert Logistics soll sich mit dem Einstieg Opels nichts ändern. Die Kerngeschäfte sollen vielmehr ausgebaut, das Unternehmen noch effizienter und leistungsfähiger aufgestellt werden. Besonderes Augenmerk liege auf Prozessoptimierung und Digitalisierung. Außerdem werde die Gewinnung von Mitarbeitern zukünftig entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit am Markt sein, heißt es in einer Mitteilung. Dabei gehe es unter anderem um das Vergütungssystem und Prämien, die individuelle Betreuung und Heimzeiten.

Reinert Logisticsist ein europaweit agierendes, mittelständisches Transport- und Logistikunternehmen mit einem deutschlandweiten Standort-Netzwerk und 750 Fahrzeugeinheiten. Nach eigenen Angaben beschäftigt der Spediteur aktuell mehr als 1 250 Mitarbeiter, davon über 1 000 Kraftfahrer und 25 Auszubildende. (SZ/sdt)

