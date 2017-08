Reinemachen im Goldbach Die Gemeinde Olbersdorf hat jetzt in dem Bach Wildwuchs entfernt – und setzt auf eine Vorbildwirkung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Goldbach wurden jetzt Wildwuchs und fremde Pflanzen entfernt. © Gemeinde Im Goldbach wurden jetzt Wildwuchs und fremde Pflanzen entfernt.

Verkrautet und zugewachsen hat sich das Gewässer zuvor gezeigt.

Die Gemeinde Olbersdorf hat jetzt im Goldbach Wildwuchs und nicht heimische Pflanzen entfernt sowie abgelagerten Kies im Gewässer beseitigt. Darüber hat die Verwaltung in der jüngsten Sitzung der Gemeinderäte informiert. Damit stehen laut Verwaltung die Arbeiten zur Gewässerunterhaltung, die der kommunale Bauhof gemeinsam mit dem Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ durchgeführt hat, kurz vor ihrem Abschluss.

Wie der Olbersdorfer Kämmerer Frank Müller informierte, wurden die Arbeiten mit Mitteln der Gemeinde für Gewässerunterhaltung aus dem laufenden Haushalt finanziert. Das beinhaltet die Kosten der Maßnahme mit circa 2500 Euro, dazu kommen noch Leistungen des gemeindeeigenen Bauhofes, die jedoch intern verrechnet werden, so Müller. Ihm zufolge habe sich bei diesen Arbeiten wieder deutlich die Notwendigkeit einer ständigen Verfügbarkeit des gemieteten Baggers gezeigt.

Der Gemeinde liegen alle Themen rund um das Gewässer Goldbach sehr am Herzen, so Kämmerer Frank Müller. Neben den Aufgaben der Unterhaltung, des Betriebes und gegebenenfalls der Errichtung öffentlicher Hochwasserschutzanlagen ist die Gemeinde laut Müller auch in der Pflicht, das Gewässerbett für den ordnungsgemäßen Wasserabfluss zu erhalten, zu räumen, zu reinigen und die Ufer für den Wasserabfluss freizuhalten. „Diese wasserwirtschaftlichen Bedürfnisse zu erfüllen, hat nicht nur eine ökologische und landeskulturelle Funktion, sondern ist im Sinne zukünftiger Hochwasser als vorbeugende Maßnahme zu verstehen. Sie hat hoffentlich auch eine Vorbildwirkung gegenüber den Eigentümern der an das Gewässer grenzenden Grundstücke“, so Frank Müller. Wegen einer zu geringen Finanzausstattung der Kommunen durch den Freistaat würden jedoch auch hier Wunsch oder Notwendigkeit und Realität weit auseinanderklaffen, so Müller. „Die Gemeinde Olbersdorf wird daher nur im Rahmen der wenigen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel weiter ihren Verpflichtungen nachkommen und mittels Durchführung solcher und ähnlicher Maßnahmen ihren Beitrag zum Dienst an dem Gewässer leisten können“, erklärte der Kämmerer. (SZ/se)

