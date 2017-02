Rein ins Faschingskostüm Beim Secondhand-Verkauf in Radeburg war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch ausgefallene Roben.

Wie wär’s mit einem Marienkäferkleid? Marie Gärtner (links) hilft ihrer Kundin Lisa Roitsch bei der Wahl des Faschingskostüms. © Christian Juppe

Die Vorfreude ist groß auf das lange Faschingswochenende. Das ist nicht zu übersehen rund um den Radeburger Marktplatz. In den Schaufenstern hängen Papierclowns, venezianische Masken und jede Menge Fotos von einstigen Prinzenpaaren. In einem Geschäft aber ist das Faschingsfieber schon am vergangenen Sonnabend so richtig ausgebrochen.

Die Ladentür von „Pretty Women“ steht weit offen. Aus dem Lautsprecher dudelt „Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“. Partymusik gehört eben zum närrischen Treiben dazu. Genauso wie eine auffallende Robe. Deswegen hat Geschäftsinhaberin Petra Seel für einen großen Secondhand- Kostümverkauf geöffnet.

Ein junges Paar kommt in den Laden. Die beiden fangen gleich an, zu stöbern. Giraffe, Nonne, Piratin, Mickey Maus – die Auswahl an Kostümen ist groß. Schnell hat sich Lisa Roitsch mehrere Kleider gegriffen. „Eigentlich wollten wir ja nach einem Kostüm für mich gucken“, sagt ihr Begleiter Maik Neumann. Doch für Männer ist das Angebot überschaubar. Also bietet sich der Ottendorfer bereitwillig als Berater an. Die beiden verschwinden in Richtung Garderobe. Aus dem Lautsprecher dröhnt jetzt „Ich bin solo“.

„Wir machen den Verkauf zum zweiten Mal“, sagt Chefin Petra Seel, die sich lilafarbene Sterne ins Gesicht geschminkt hat. Ihre Kunden konnten alte aber noch schöne Kostüme im Laden abgeben, jetzt verkauft sie die bunten Kleider weiter. Außerdem macht die Garde beim Verkauf mit. Die Kunden können die Tanzkostüme der letzten Jahre erstehen.

Lisa Roitsch kommt aus der Kabine. Der Sänger von der Party-CD singt jetzt über die weibliche Oberweite. Die Kundin hat sich für ein rotes Charlestonkleid im Stil der 20er-Jahre entschieden. Nur leider ist es etwas kurz. „Kein Problem“, ruft Emily Klotsche von der Funkengarde und eilt in den Fundus nebenan. Mit einem ganzen Arm voller Kleider in verschiedenen Größen kommt sie zurück. Mit dem Geld, das die Garde beim Verkauf einnimmt, will sie Stoffe für neue Kostüme kaufen.

Ein anderes Kleid passt. Jetzt noch Arm- und Kopfschmuck und das Kostüm ist perfekt. Am Freitag will es Lisa Roitsch in Radeburg tragen. Aus dem Lautsprecher singt nun Nena „99 Luftballons“. Der Rausschmeißer ist das aber noch lange nicht. Die nächste Kundin kommt schon zur Tür hinein.

