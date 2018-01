Rein in die Natur Das Naturzentrum Töpelwinkel bereitet sich auf die Saison vor. Die beginnt in wenigen Wochen.

Das Waldklassenzimmer im Töpelwinkel – hier eine Archivaufnahme von 2011 – wird im Mai 15 Jahre alt. Es wird bis heute regelmäßig von Schulklassen und Besuchern genutzt. © Archiv

Töpelwinkel. Carin Lau hofft, dass es dieses Jahr etwas entspannter wird mit dem Personal. Die Chefin des Natur- und Freizeitzentrums Töpelwinkel hat vom Arbeitsamt die Bestätigung für die Finanzierung von Stellen bekommen. „Ich kann zwei Mitarbeiter einstellen“, sagte sie. Eine der Frauen soll sie bei der Ausbildung der Jungen Naturschutzwächter – früher Juniorranger – unterstützen. Die andere Mitarbeiterin kümmert sich um sonstige Projekte. „Da braucht man Leute, die ein bisschen Feeling für die Arbeit mit Kindern haben“, so Carin Lau.

„Wenn wir personell gut bestückt sind, läuft es besser. In der schönen Jahreszeit sind wir wieder brechend voll. Das ist gut für uns“, so die Leiterin. Der Trägerverein muss das Naturzentrum mit Bettenhaus und extra Villa vor allem aus den Einnahmen aus Veranstaltungen und Übernachtungen finanzieren. Darüber hinaus bekommt er für seine Bildungsarbeit in Sachen Natur- und Umweltschutz eine Förderung der Landesstiftung für Natur- und Umwelt. Der Verein kommt damit recht und schlecht über die Runden. „Ich würde ja gerne einen Naturpädagogen einstellen. Aber solche Leute muss man ordentlich bezahlen“, so Carin Lau.

Die Ausbildung der Jungen Naturschutzwächter ist in der Region Döbeln ein Selbstläufer. 15 Mädchen und Jungen sind seit September in dem Kurs. Auch schon länger arbeitet das Zentrum mit der Lernförderschule Döbeln zusammen. Jeden Mittwoch werden Kinder in den Töpelwinkel geholt, um zu kochen und zu basteln.

Die Saison beginnt jetzt in den Winterferien. Das Wintercamp in der Faschingswoche, in dem es noch freie Plätze gibt, dreht sich um das Thema Medien. „Wir haben eine ganze Woche einen Medienpädagogen hier, der den Jugendlichen zeigt, wie sie sicher mit dem Handy umgehen und damit tolle Fotos machen können“, sagte Carin Lau. Fasching wird natürlich auch gefeiert. Im Sommer ist ein Camp für Jugendliche in der zweiten Ferienwoche geplant. Kinder von 7 bis 14 Jahre sind in der vierten und fünften Woche willkommen. Auch in den Herbstferien soll es ein Camp geben.

Die Familienumwelttage fallen diesmal aufs letzte Novemberwochenende. „Im vergangenen Jahr waren wir ausgebucht. Es wäre schön, wenn wieder mehr Familien aus der Region kommen würden“, so Carin Lau. In den letzten Jahren seien viele Familien aus der Region um Dresden angereist.

Anmeldungen für das Mediencamp vom 11. bis 17. Februar sind unter Tel. 03431 611941 und unter der E-Mail-Adresse toepelwinkel@web.de möglich.

