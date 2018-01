Rein in den Schnee! Schüler der Ottendorfer und der Königsbrücker Oberschule reisten nach Südtirol.

Hatten Spaß im Schnee: Schüler der Ottendorfer und der Königsbrücker Oberschule. © privat

Ottendorf/Königsbrück. Es ist eine Tradition, dass die Schüler der Ottendorfer und der Königsbrücker Oberschule gemeinsam in den Schnee fahren. In der zweiten Januar-Woche ging es also für 44 Teenager nach Telfes in Südtirol. Die fünf jungen Snowboardfahrer und knapp 40 Skifahrer konnten zwischen den Skigebieten Ladurns, Rosskopf und Ratschings wählen. „Wir freuten uns, dass es dieses Jahr viel Schnee gab, und wir viele Bilder und Videos machen konnten, wie wir im Tiefschnee eingesunken sind“, beschreiben die Ottendorfer Mädels Emily und Cäcilia aus der achten Klasse. In ihrer Unterkunft konnten sich die Oberschüler von den anstrengenden Tagen auf der Piste erholen. Wer immer noch nicht ausgepowert war, trat zu einem kleinen Turnier an der Tischtennisplatte oder dem Tischkicker an. „Oft spielten wir abends Kartenspiele und wuchsen dadurch zu einer großen Familie zusammen“, erzählen die Mädels weiter. Doch natürlich beinhaltet ein von der Schule organisiertes Skilager nicht nur Spaß! Nein, die 44 Jugendlichen mussten auch einen Test schreiben, der die Regeln des Skifahrens abfragt. Dadurch wolle man weniger Unfälle am Hang und mehr Hilfsbereitschaft zwischen den Ski-und Snowboardfahrern erreichen. Doch trotz der kleinen Lernaufgaben ist das Skilager für die Oberschüler jedes Jahr ein Höhepunkt, der ohne die Eltern, die als Aufsichtspersonen mit dabei waren und die organisierenden Lehrer gar nicht möglich wäre. Wer sich für weitere Details zum Skilager interessiert, der kann am kommenden Donnerstag, den 1. Februar zwischen 16 und 19 Uhr zum Tag der offenen Tür an die Ottendorfer Oberschule (Radeburger Straße 23) kommen und sich mit seinen Fragen an die Schüler wenden. Dort wird es auch eine kleine Fotoshow vom diesjährigen Skilager geben.

