Reimann-Reisen kämpft um seine Zukunft Das Löbauer Busunternehmen bangt um das wirtschaftliche Überleben und trauert um Fahrer und verunglückte Gäste.

Ein Reisebus dieses Typs ging auf der Autobahn in Flammen auf. © Matthias Weber

Das Löbauer Busunternehmen Reimann kämpft mit den Folgen des schweren Busunfalls vom Montagmorgen mit 18 Toten. Wie der Sprecher des Unternehmens, Patrick von Krienke, sagte, seien die Inhaberfamilie und die Mitarbeiter vom Tod des langjährigen Kollegen tief getroffen und trauerten gemeinsam mit der Witwe und der Tochter. Ebenso unfassbar sei für alle aber auch der Tod der 17 Fahrgäste, die sich beim Unfall auf der A 9 bei Münchberg nicht mehr aus dem brennenden Bus retten konnten, hieß es. Der zweite Busfahrer, der zu den 30 Überlebenden zählt, befinde sich derzeit wieder in der Heimatregion. Er sei aber schwer traumatisiert und nehme ärztliche Behandlung in Anspruch. Ob und wann er wieder seinem Beruf nachgehen kann, ist derzeit völlig unklar.

Wie von Krienke betonte, stünden derzeit auch hinter der Zukunft des Unternehmens einige Fragezeichen, denn die Firma Reimann hat nicht nur mit Verlust und Ausfall wichtiger Mitarbeiter zu kämpfen, für die es in der ländlichen Region enorm schwer ist, Ersatz zu finden. Auch der Unglücksbus war noch nicht gänzlich abgezahlt. „Das Unternehmen ist bemüht, die bestehenden Verträge und Fahrten zu erfüllen, schon allein, um die zehn Arbeitsplätze zu erhalten“, betonte der Sprecher. Direkte Stornierungen von Fahrgästen bei eigenen Angeboten habe es glücklicherweise bislang noch nicht gegeben. Viele Kunden, die bereits Fahrten gebucht hätten, seien schon häufiger mit Reimann unterwegs gewesen und hätten Vertrauen, sagte der Sprecher.

Inwieweit der entstandene Imageschaden dem Löbauer Unternehmen langfristig zu schaffen machen wird, müsse man abwarten, sagte von Krienke. Man hoffe nun auf das Vertrauen der Veranstalter, die Reimann bislang als Dienstleister gebucht haben. Dass es Verunsicherungen gibt, zeichnet sich aktuell durchaus ab. Sogar ein gleichnamiges Busunternehmen im thüringischen Eichsfeld weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass es selbst mit dem Unfall nichts zu tun habe und es bereits zu Verwechslungen gekommen sei.

Was die Ermittlungen betrifft, so kooperieren die Löbauer laut Firmensprecher weiterhin vollauf mit Polizei und Staatsanwaltschaft in Hof: Man stehe zur eigenen Verantwortung und wolle zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen, sagte der Firmensprecher. Allerdings werde man sich auf Wunsch der Ermittlungsbehörden bis auf Weiteres nicht mehr öffentlich zum Unfallhergang äußern.

Drei der 18 Menschen, die bei dem Busunglück auf der A 9 in Bayern ihr Leben verloren, stammen offenbar aus Hoyerswerda. Dabei handelt es sich um eine Frau (Jahrgang 1948) und ein Ehepaar (Jahrgang 1944 und 1949). Alle drei lebten in der Hoyerswerdaer Neustadt, wollten am Gardasee Urlaub machen. In den späten Abendstunden begab sich die Polizei am Montag auch in Hoyerswerda auf die Suche nach Angehörigen, unter anderem um DNA-Proben zu bekommen. Die Identifizierung der aus dem Buswrack geborgenen sterblichen Überreste ist nur auf diesem Wege möglich. Üblicherweise werden die Polizeibeamten bei diesen Einsätzen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams begleitet. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) äußerte sich am Mittwoch: „Ich bin tief betroffen. Auch wenn die letzten Bestätigungen noch ausstehen, werden wir wohl der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass bei dem tragischen Unfall auch Mitmenschen aus unserer Stadt ihr Leben verloren haben. Mein und unser Mitgefühl gilt deren Angehörigen, denen wir in diesen schweren Stunden auch unsere Hilfe anbieten.“

