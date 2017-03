Reiher mit Vogelgrippe infiziert Das Landratsamt hat rund um den Fundort im Seifersdorfer Tal ein Sperrgebiet eingerichtet.

Bei dem Ende Februar im Seifersdorfer Tal gefundenen Graureiher wurde Geflügelpest diagnostiziert. Das teilt das Landratsamt in Bautzen mit. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr wurden rund um den Fundort Sperr- und Beobachtungsgebiete ausgewiesen. Zum Sperrgebiet gehören Seifersdorf, Wachau, Feldschlößchen sowie die gesamte Stadt Radeberg mit allen Ortsteilen sowie unbebaute Teile der Gemeinde Ottendorf-Okrilla südöstlich des Ortsteils Grünberg. Unter anderem müssen Vögel in diesem Bereich in geschlossenen Ställen gehalten werden.

Als Beobachtungsgebiet gilt ab sofort die gesamte Gemeinde Wachau, die nicht zum Sperrbezirk gehört, sowie die Gemeinden Ottendorf-Okrilla, Laußnitz, Großnaundorf, Lichtenberg und Arnsdorf sowie die Stadt Pulsnitz. Unter anderem dürfen Hunde und Katzen in dem Gebiet nicht frei herumlaufen. Die genauen Grenzen der Sperr- und Beobachtungsgebiete können auf der Internetseite des Landkreises Bautzen eingesehen werden. (szo)

