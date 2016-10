Reihenweise Einbrüche

Einbruch in Gaststätte Bärenstein. Diebe waren im Altenberger Ortsteil Bärenstein auf Beutezug. Sie hebelten die Eingangstür einer Gaststätte am Kalkberg auf und verschafften sich Zugang ins Innere. In der Folge durchsuchten sie die Räume und stahlen etwa 400 Euro Bargeld, einen PC sowie diverse Lebensmittel aus dem Lager.

Wohnanhänger gestohlen Altenberg. In der Bergstadt ist in der Nacht zum Mittwoch ein Wohnanhänger verschwunden. Der weiße Wagen der Marke Hymer wurde von einem Grundstück an der Dresdner Straße gestohlen. Der Wert des Anhängers Baujahr 2009 wird mit etwa 16000 Euro beziffert.

Einbruch in Sporthalle Freital. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Sporthalle an der Erich-Hanisch-Straße in Freital-Pesterwitz ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Einbruch in Seniorenheim Freital. Auch ein Seniorenheim an der Straße Schöne Aussicht geriet in der Nacht zum Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und stahlen etwas mehr als 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.