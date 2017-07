Reifeprüfung für Estland Ersatz für die scheidungswilligen Briten: Nach dem Brexit übernimmt das kleine baltische Land vorfristig den EU-Vorsitz.

Estlands beschauliche Hauptstadt Tallinn steht nun für die EU. © dpa

Es hätte der große Auftritt für Theresa May werden können: An diesem 1. Juli, so sah es der EU-Fahrplan vor, sollte London den Vorsitz der Union übernehmen. Für sechs Monate wäre die britische Premierministerin an die Spitze der Gemeinschaft gerückt. Doch dann stimmten die Insel-Bewohner für den Austritt aus der EU und May verzichtete. Somit rückte das nur 1,3 Millionen Einwohner zählende Estland auf. Seit 2012 bereitete man sich in Tallinn auf das Halbjahr vor, in dem der konservative Regierungschef Jüri Ratas, der am Sonntag 39 Jahre alt wurde, die EU nach außen vertritt und seine Kabinettskollegen den Ministerräten in Brüssel vorsitzen.

Estland gehört zu denen kleinen Stars der Gemeinschaft. Maati Maasikas, Vize-Außenminister und für EU-Angelegenheiten zuständig, spricht sogar von einer „Reifeprüfung“. Denn das Land, das erst 1990 unabhängig und 2004 Mitglied der EU wurde, tritt unter dem Kürzel „E-Estonia“ an. Die Digitalisierung, an der die Gemeinschaft gerade noch arbeitet, ist in dem baltischen Staat längst Wirklichkeit. Als Erste weltweit konnten die Esten 2005 ihre Regierung online wählen. Die Verwaltung funktioniert weitgehend papierlos, öffentliche Internet-Zugänge sind kostenfrei, Krankenakten wurden digitalisiert. Estland gilt als Oase für Startups. Dass der weltweit beliebte Telefondienst Skype hier gegründet wurde, scheint kein Zufall.

Bürger und Parteien stehen zu Europa. „Ich kenne nicht ein einziges Problem, sei es Umwelt, Infrastruktur, Marktentwicklung, digitale Freiheit, Grenzsicherung, Terrorismus oder Einwanderung, das im Alleingang besser gelöst werden könnte als im Rahmen der EU“, wiederholte Staatspräsidentin Kersti Kaljulad in den zurückliegenden Wochen immer wieder. Kein Wunder, dass sich die neue europäische Ratspräsidentschaft, die zum ersten Mal an der Spitze der Union steht, vorgenommen hat, die Kluft innerhalb der Gemeinschaft zu überbrücken. Die Reform des Dublin-Abkommens, das die Aufnahme der Flüchtlinge in der EU regelt, steht ganz oben auf der Tagesordnung. Gemeinsame Entscheidungen müssen auch alle mittragen, betont man in Tallinn. Ob der Brückenschlag zu den vier Visegrád-Ländern Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, die sich jeder Zusammenarbeit zugunsten der Hilfesuchenden aus Syrien verweigern, gelingt, ist allerdings offen. Zu den großen Vorhaben des ehemaligen Satellitenstaates der Sowjetunion gehört die Ausgestaltung der Verteidigungsunion, auf die sich die Staats- und Regierungschefs gerade erst verständigt haben. Die Nachbarschaft mit Russland will man ebenfalls versuchen, wieder in friedliche Bahnen zu lenken. Nur ein Thema fehlt im Arbeitsprogramm: der Brexit. Dahinter steckt wohl eine sehr pragmatische Sichtweise der anstehenden Verhandlungen. Diese werden in Brüssel von Chefunterhändler Michel Barnier geführt und sind deshalb auch kein Thema für den Ratsvorsitz. Außerdem will Estland die Union stärken, die Furcht vor einer Spaltung der Gemeinschaft durch den Brexit sitzt nicht zuletzt im Baltikum tief. 75 Millionen Euro lässt sich Tallinn die sechsmonatige Präsenz in der europäischen Chefetage kosten. Es könnte sich auszahlen.

