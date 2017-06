Reifenstecher unterwegs Die Nacht zum Sonntag brachte Autobesitzern in Kamenz nichts Gutes. Ganze 56 Reifen werden von Unbekannten zerstört. Besonders heftig traf es eine Firma.

Der Lausitzer Gebäudeservice zog erst vor Kurzem in sein neues Domizil am Jesauer Feldweg. Am Wochenende zerstachen Unbekannte hier Reifen an acht Fahrzeugen und einem Anhänger. © privat

Der Frust ist groß. Und die Sorge irgendwie auch. Denn wozu ist jemand imstande, der in einem Zug 34 Reifen an den Fahrzeugen nur einer Firma zersticht? Stefan Vetter, Geschäftsführer des Lausitzers Gebäudeservice (LGS), kann es immer noch nicht fassen: In der Nacht von Sonnabend auf den Sonntag haben Unbekannte an allen seiner Firmenautos Hand angelegt. Dazu mussten sie sogar über einen Zaun klettern. Und dazu braucht es schon jede Menge kriminelle Energie.

Zufällig entdeckte es der Kamenzer am Sonnabendnachmittag, als er noch einmal privat in der Firma vorbeischaute. „Wir sind alle fassungslos. Am Montagmorgen konnten wir nicht pünktlich in die Arbeit starten. Zuerst musste der Fuhrpark wieder in Ordnung sein“, sagt er. Das war dann dank der schnellen Hilfe seiner Werkstatt bereits gegen 9 Uhr. Die Kundschaft wartete geduldig.

Auch auf seiner Facebookseite postet das Kamenzer Unternehmen: „Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass Langeweile, kriminelle Energie oder sonstige Beweggründe, Menschen zu traurigen Aktionen bewegen, über welche man nur noch mit dem Kopf schütteln kann.“ Im gleichen Atemzug bitte man um sachdienliche Hinweise, die gern anonym abgegeben werden können. „Ich kann mir trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand so etwas gezielt machen sollte“, so Vetter. „Uns ist jedenfalls kein Ärger mit Angestellten, Mitbewerbern oder der Kundschaft bewusst“, sagt er. „Wir kommen mit allen gut zurecht, haben seit Jahren positives Feedback“, so Stefan Vetter. Er bezahlt über Tarif, auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist drin. Für die Teambildung gibt es Ausflüge und Grillfeste. Erst recht nach dem Umzug von der Alten Post an den Jesauer Feldweg lief der Arbeitsalltag prima an. Alle Reaktionen waren positiv.

Doch nach einer gezielten Aktion sieht es schon irgendwie aus. Auch, wenn die Reifenstecher noch anderswo am Wochenende unterwegs waren. Ein Ablenkungsmanöver? „Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnacht haben Unbekannte an 15 Fahrzeugen insgesamt 56 Reifen beschädigt. Die Täter zerstachen an der Burgstraße 22 Pneus von sechs Wagen und einem Krad sowie am Jesauer Feldweg 34 Reifen von acht Autos“, so die Pressestelle der Polizeidirektion Görlitz. Den Sachschaden schätzen die Eigentümer auf 13.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch Antje Löchel vom Reisecenter an der Bautzner Straße hat es erwischt. An ihrem Firmenauto wurden zwar „nur“ zwei Reifen zerstochen. Aber sie war nicht die einzige Geschädigte auf dem angemieteten Parkplatz an der Burgstraße. „Es ist wirklich ärgerlich, wenn man abrupt mit so einer Hiobsbotschaft aus dem Wochenende geholt wird“, sagt sie. Bereits Freitagnacht gab es nur 50 Meter weiter einen Zwischenfall. Da warfen Unbekannte einen Pflasterstein in die Schaufensterscheibe des Bikehouse-Ausstellungsraumes. Laut Beobachtern sollen sie stark alkoholisiert gewesen sein. Oder zumindest berauscht – wovon auch immer.

„Wir jedenfalls lassen uns davon nicht beeinflussen und werden wie gewohnt weiter für die Kundschaft im Einsatz sein“, sagt Stefan Vetter von der LGS fest. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter. Noch gilt es, Überwachungsmaterial auszuwerten. Und Zeugen zu befragen.

