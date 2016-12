Reifenstecher lassen in Stannewisch die Luft raus Betroffen davon ist ein junger Werkstattbesitzer. Besonders ärgerlich: Beide Autos stehen zum Verkauf.

Oliver Jacob, Besitzer des roten Opel, zeigt den zerstochenen Reifen von seinem Auto. Dahinter Werkstattbesitzer Jörg Seifert. An seinem BMW wurden gleich zwei Reifen aufgeschlitzt und dazu ein Kratzer im Lack hinterlassen. Beide Autos standen in Stannewisch an der B 115 zum Verkauf.Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Das ist bitter für Jörg Seifert: Der junge Mann aus Stannewisch hat seine Werkstattdienste rund um das Auto mit einem Reifenservice erweitert, da werden ihm über Nacht drei Reifen an zwei Pkw zerstochen. So geschehen in der Nacht zum Dienstag. Entdeckt hat den Schaden Jörg Seifert Dienstagmorgen, als der 5er BMW und der Opel Astra mit Plattfüßen an der B 115 standen.

„Die Autos hatte ich dort abgestellt, da sie verkauft werden sollten“, sagt der Werkstattbesitzer. Für den BMW, der bisher ihm selbst gehörte, hatte er sogar schon einen Käufer. Dieser stand am Dienstag vor der Tür und wollte das Auto kaufen. „Das hat er auch gemacht, aber ich musste im Preis heruntergehen. Denn das Auto hatte nicht nur zwei kaputte Reifen, sondern auch einen großen Kratzer am vorderen Kotflügel“, berichtet Seifert.

Die Zeit, die Schäden beheben zu lassen, war nicht mehr. Also kommen zu den drei zerstochenen Reifen noch der finanzielle Verlust beim Verkauf des Autos. „Ich weiß nicht, was den oder die Täter veranlasst hat, das zu tun. Ich könnt’ platzen bei solchen Idioten“, empört sich der Geschädigte. Er ist nicht der Einzige, der das so empfindet. Seinem Kumpel Oliver Jacob geht es ebenso – und er findet drastische Worte dafür: „Wenn ich diese Sau erwische, reiße ich ihm den Arsch auf“, schreibt er auf Facebook. Denn die von der SZ gepostete Nachricht über die platten Reifen hat sich schnell im sozialen Netzwerk verbreitet. Oliver Jacob ist nicht ohne Grund sauer. Seinen roten Opel wollte er von Jörg Seifert verkaufen lassen. Deshalb waren beide Autos an der B 115 platziert.

„Oft sind es polnische Kunden, die bei uns die Autos kaufen“, sagt Jörg Seifert. Als Selbstständiger betreibt er seit zwei Jahren die Werkstatt unter dem Namen S & S Customs in den ehemaligen Garagen von Schwarz-Reisen. Diese hat seine Familie inzwischen gekauft. An der B 115, zwischen den Abzweigen Kosel und Hähnichen, war eigentlich ein guter Platz, um Autos zum Verkauf anzubieten. Bis zum Dienstagmorgen. „Jetzt stehen die Fahrzeuge im Grundstück der Werkstatt, um weiteren Schäden vorzubeugen“, betont der Stannewischer.

Bisher blieben er und seine Familie von Diebstählen und Sachbeschädigungen verschont. Und das sollte eigentlich auch so bleiben, wenn nicht die Nacht zum Dienstag Seiferts eine andere Erfahrung brachte: „Es sind in der Nacht nicht nur die beiden Autos beschädigt worden, sondern auch der Briefkasten und das Dach darüber an unserem Grundstück“, sagt der 32-Jährige. Zuerst glaubten Seiferts an die Folgen des Sturmes. Doch beim näheren Betrachten des Schadens zeigte sich dieser als mutwillige Zerstörung. Also haben der oder die Täter vermutlich ihre Zerstörungswut auch noch am Grundstück der Seiferts ausgelassen, bevor sie weitergezogen sind.

Den gesamten Sachschaden beziffert Jörg Seifert auf rund 600 Euro. Die Regulierung soll die Versicherung übernehmen. Damit dürften zwar die finanziellen Ängste genommen sein, aber die um die Sicherheit bleiben bei Jörg Seifert. „Man wird nach so einem Schaden vorsichtiger und schaut dreimal hin, ob auch alles abgeschlossen und sicher ist“, sagt der Werkstattbesitzer.

Kaputte Reifen auch in Niesky

Der Vorfall auf seinem Grundstück ist nicht der einzige über Weihnachten gewesen. Bereits Heiligabend wurden an zwei VWs jeweils zwei Autoreifen zerstochen. Beide Autos standen auf der Bautzener Straße in Niesky. Laut Polizei gab es einen Sachschaden von rund 600 Euro. Ob das die gleichen Täter sind, sie zwei Tage später auch in Stannewisch mit dem Messer unterwegs waren, kann bisher nicht bestätigt werden, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. „Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor“, so Knaup.

Die letzte in Niesky polizeilich bekannt gewordene Reifenstecherei geschah am 23. Juli dieses Jahres. Betroffen war der Halter eines BMW, der sein Auto am Nieskyer Zinzendorfplatz parkte. Unbekannte hatten in der Nacht zuvor zwei Reifen des Fahrzeuges zerstochen. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200 Euro.

Dass das Aufschlitzen von Autoreifen kein Dummer-Jungen-Streich ist, zeigt ein Fall aus Essen, der sich Anfang Mai ereignete. Wegen eines zerstochenen Reifens hat ein Notarztwagen mit einem schwer kranken Patienten zu spät die Klinik erreicht. Der Mann sei im Krankenhaus gestorben, meldete darauf dpa. Der Reifen ist zerstochen worden, während der Notarzt und sein Team versucht haben, den über 60 Jahre alten Patienten in einer Praxis wiederzubeleben. Da der Wagen die Ausfahrt für den begleitenden Rettungswagen blockierte, hatte sich die Abfahrt verzögert.

