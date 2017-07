Reifenstecher auf Rachefeldzug? In einer Nacht werden in verschiedenen Orten an sechs Autos alle Reifen zerstochen. Dabei liegt ein Zusammenhang auf der Hand.

© Symbolfoto: J. Haufe

Das war kein typischer Randalierer: Nach SZ-Informationen wurden in der Nacht zu Donnerstag an mindestens sechs Autos jeweils alle vier Reifen zerstochen. Die Wagen parkten an verschiedenen Stellen in Glaubitz, Jacobsthal und Gohlis. Die Polizei vermeldete zunächst nur einen Fall – ein Audi A 4, der an der Zeithainer Straße in Glaubitz gestanden hatte. Allein dort liegt der Schaden bei rund 600 Euro. Auf SZ-Nachfrage bestätigt die Polizei, dass ihr im Lauf des Donnerstags noch weitere Fälle bekannt wurden. „Bislang gehen wir von vier beschädigten Fahrzeugen aus, wobei sich die Tatorte neben Glaubitz auch in Jacobsthal sowie Gohlis befinden“, sagte Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz am Nachmittag. Man rechne allein in diesen Fällen mit einem Gesamtschaden von bislang etwa 5 000 Euro. Die Auflistung sei noch nicht abschließend.

Die Riesaer Ermittler prüfen einen Zusammenhang. Vergleichbares sei in der Region so noch nicht passiert – bislang seien im Revierbereich Riesa eher zerkratzte Autos oder abgetretene Außenspiegel angezeigt worden. Zu einem Motiv könnte die Polizei frühestens Angaben machen, wenn der oder die Täter ermittelt seien. Derzeit ermittle man gegen Unbekannt.

Die Besitzer mehrerer Fahrzeuge gehen davon aus, dass eine persönliche Fehde mit beruflichem wie privatem Hintergrund Anlass für die Taten ist: Sämtliche betroffenen Autos gehören nach SZ-Informationen einem einzigen Glaubitzer Unternehmen, dessen Mitarbeitern oder deren Angehörigen. Die Betroffenen verdächtigen einen entlassenen Mitarbeiter. Die Polizei geht den Hinweisen nach, verweist aber darauf, dass ein Tatverdacht mit Beweisen untermauert werden muss.

