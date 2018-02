Reifenspuren im Rasen sind beseitigt Nachdem Autofahrer den Gödaer Sportplatz beschädigt hatten, war die Hilfsbereitschaft groß.

Martin Urban zwei Wochen zuvor auf dem zerfurchten Sportplatz. © Uwe Soeder

Die gröbsten Schäden auf dem Gödaer Sportplatz sind inzwischen beseitigt. „Dank rühriger Sponsoren konnte einiges schon wieder in Ordnung gebracht werden“, freut sich Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos). An einem Sonntag Ende Januar hatten Unbekannte mit einem Auto auf den beiden Fußballfeldern am Presker Weg einige Runden gedreht und dabei tiefe Furchen im Rasen hinterlassen.

Danach waren nicht nur Ärger und Entsetzen groß, sondern auch die Hilfsbereitschaft. Wie der Bürgermeister berichtet, stellte der Baumaschinenverleih von Detlef Rinke in Dreistern eine Walze zur Verfügung. Die zog Ronny Linke, der in Göda ein Landschaftsbauunternehmen betreibt, mit der entsprechenden Technik über die beiden Plätze, um deren Oberfläche zu glätten. Die Kosten für die Reparatur des Zaunes, der am gleichen Wochenende beschädigt worden war, übernimmt die Bäckerei Fehrmann aus Göda. „Als Nächstes muss die Oberfläche des Platzes belüftet und dann an einigen Stellen neues Gras eingesät werden“, sagt Martin Urban, Abteilungsleiter Fußball beim Gödaer Sportverein. Das ist aber erst möglich, wenn es wärmer wird. „Es dauert also noch eine ganze Weile, bis die Plätze wieder nutzbar sind“, sagt er. – Wer die Schäden am Rasen verursacht hat, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen gehen weiter. Das Tor an der Zufahrt zum Sportplatz steht bisher immer offen, damit die Feuerwehr Löschwasser aus dem nahen Stausee holen kann. Jetzt will der Bürgermeister prüfen, ob es künftig verschlossen bleibt und Sportverein sowie Feuerwehr Schlüssel dafür bekommen.

