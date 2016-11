Reifenrutschen für den Bahnerhalt Ice-Tubing und Gästebobfahrten sind wichtige Standbeine für den Fortbestand des Altenberger Eiskanals. Der Zuspruch steigt.

Attraktion auch für Touristen; Madlin Vogel und Janina Schobert, Urlauberinnen aus Hessen, hatten in dieser Saison bereits großen Spaß beim Ice-Tubing auf der Altenberger Bobbahn. © Egbert Kamprath

Lettische Kufensportler rauschen durch den Eiskanal in Altenberg. Einige sächsische Rennrodeltalente nutzen den Freitag ebenfalls für Trainingsfahrten. Auch jenseits der großen Wettkämpfe herrscht bereits seit einem Monat reger Betrieb auf der Kunsteisbahn im Kohlgrund. Nachmittags war zudem ein tschechisches Fernsehteam vor Ort. Es hatte viele Fragen, zur Bahn, zu Gästebobfahrten und zum Ice-Tubing.

„Sie drehen einen Film darüber“, erklärt Matthias Benesch, Geschäftsführer des Bahnbetreibers, der Wintersport in Altenberg GmbH (WiA). „Vielleicht fahren wir nachher noch gemeinsam eine Runde.“ Er sei etwas aus der Übung, erklärt der frühere Oberbärenburger Bobpilot. „Man verlernt das zwar nie, aber ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Mal schauen.“

Am Abend stand noch ein offizieller Termin zum Gästebobfahren an. 14 Teilnehmer hätten sich angemeldet. Das ist eher gering. Zuletzt, eine Woche zuvor, waren es 50. Es gibt auch Termine, die sind ausgebucht. „Das sind mal mehr, mal weniger. Mehr als 50 Leute pro Veranstaltung machen wir aber ohnehin nicht“, sagt Benesch. Das wäre dann kontraproduktiv.

Bei zu vielen Fahrten würde die Bahn zu sehr beansprucht. Das bedeute einen zu großen zusätzlichen Aufwand für das Personal bei der Vereisung und den dann nötigen Ausbesserungsarbeiten. Um kostendeckend zu bleiben, muss die WiA sparen und immer mehr Geld erwirtschaften. Es ginge am Ende zulasten des Sports, wenn dort die Vereisungsdauer immer weiter reduziert oder noch mehr Gästebobveranstaltungen durchgeführt werden müssten.

Momentan nutzen Sportler die Bahn zu etwa 90 Prozent für Training und Wettbewerbe. Rund zehn Prozent der Kapazitäten werden für Tourismus und Events genutzt – für Gästebobfahrten und Ice-Tubing.

Erlöse höher als erwartet

In der Saison 2014/15 hatten fast 1 300 Passagiere an den 27 Gästebob-Terminen teilgenommen, die vom SC Oberbärenburg betreut werden – und wo auch die zurückgetretene Ex-Weltmeisterin Cathleen Martini mal mitfährt. Es waren etwas weniger Teilnehmer als in der Saison zuvor. Aufgrund steigender Betriebskosten und Mindestlohneinführung wurden die Startpreise damals nach sieben Jahren von 71 auf 85 Euro pro Person und Abfahrt erhöht.

Dennoch ist das Freizeitvergnügen beliebt. Ähnlich sieht es bei der preiswerteren Alternative, dem Ice-Tubing aus. 1515 Leute nutzen den Spaß bei 33 Veranstaltungen. Auf Reifen und in Schutzmontur kann man dabei einen Teilbereich der Bahn hinunterdüsen. Der Start ist am Auslaufende.

Mitfahren dürfen auch Kinder ab zehn Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Kostenpunkt: zehn Euro pro Person und Fahrt. Firmen nutzten das zum Beispiel. Bei Anfragen an die WiA könne man solche Abende buchen, mit mehreren Fahrten, Verpflegung und Siegerehrung.

„Wegen der hohen Bahnauslastung gibt es aber keine offiziellen festen Termine zum Buchen wie bei Gästebobfahrten“, sagt Benesch. „Aber man kann vorbeikommen, wenn es mal wieder die Möglichkeit gibt.“ Am 4., 30. und 31. Dezember gebe es so etwa an drei Tagen die Chance. Wer will, kann dann Ice-Tubing ausprobieren. Zwei Stunden stehen da jeweils zur Verfügung.

„Diese Events sind sehr wichtig“, sagt der Bahnchef. Die Teilnehmer bei Gästebobfahrten im Eiskanal, Ice-Tubing und die 122 Sommerbobstarter machten 2014/15 fast zwei Drittel aller Event-Gäste aus. Vor allem die Erlöse aus dem Ice-Tubing, bei dem die Altenberger Rennrodler halfen, übertrafen die Erwartungen. Die Erlöse vom Jahr zuvor (fast 16 800 Euro) wurden auf rund 31 000 Euro nahezu verdoppelt.

