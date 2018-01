Reifenplatzer auf der Autobahn bei Vierkirchen Drei Autos werden durch Reifenteile beschädigt.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Der 51-jährige Fahrer eines MAN hat am Montagabend auf der Autobahn 4 gleich in mehrfacher Hinsicht Pech gehabt. Auf der Fahrt in Richtung Dresden platzte bei Vierkirchen der rechte Reifen einer Achse des Aufliegers. Die Karkasse war völlig zerfetzt und verteilte sich auf den Fahrbahnen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Der Fahrer hielt zwar sofort an, aber noch bevor er die Unglücksstelle absichern konnte, rauschten ein weiterer Sattelzug Scania sowie ein VW Golf und ein BMW über die Reifenteile und beschädigten ihre Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf rund 7 000 Euro geschätzt. (szo)

