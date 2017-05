Reifenplatzer an Lkw führte zu Unfall im Autobahntunnel Gleich drei Sattelschlepper wurden beschädigt - alles ging glimpflich ab.

Der Autobahntunnel durch die Königshainer Berge. © André Schulze

Tunnel Königshainer Berge. Ein 27-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Samstagnachmittag die A 4 von Dresden in Richtung Görlitz. Im Tunnel Königshainer Berge platzte am Auflieger plötzlich ein Reifen. Zwei nachfolgende Sattelzüge, ein Volvo und ein DAF, wurden durch die herumfliegenden Reifenteile beschädigt.

Alle Beteiligten konnten den Tunnel verlassen und fuhren auf den Parkplatz Wiesaer Forst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Verletzt wurde niemand. (szo)

