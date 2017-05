Reifenkiller im Kreisverkehr Seit der Kreisel zwischen Wendischbaselitz und Piskowitz vor drei Jahren gebaut wurde, sorgen tückische Absätze für holprige Situationen.

Seit der Kreisverkehr existiert, gibt es auch tückische Absätze im Randbereich. Die können ein Rad schon mal killen. © privat

Dieter Lehmann ist sauer. Jedes Mal, wenn er mit seinem Fahrrad auf der Straße zwischen Wendischbaselitz und Schmeckwitz am dortigen Kreisverkehr vorbei kommt. Denn dort gibt es im Randbereich tückische Absätze, erklärt der Kamenzer. „Wenn man die Ausfahrt in Richtung Piskowitz etwas schnell nimmt und mit dem Rad über den Absatz fährt, wäre das Rad mit Sicherheit kaputt.“ Wer kommt dann für den Schaden auf? Schließlich existiere diese Gefahrenstelle schon ein paar Jahre. Vor fast einem Jahr habe er selbst eine Kolonne der Straßenmeisterei darauf angesprochen und bekam zur Antwort, dass dies schon ganz oben auf der Liste stehe, sich diesbezüglich sogar schon der Chef gemeldet habe und er nicht der erste sei, der dies bemängele. Doch passiert sei an dieser Holperstelle bislang nichts. „Zwischendurch wurden schon diverse andere Löcher geflickt. Es muss doch diesen sowie auch anderen Arbeitern auffallen, das es hier zu handeln gilt“, meint unser Leser.

„Die Absätze sind uns bekannt“, so Landratsamts-Pressesprecher Gernot Schweitzer. Durch die Straßenmeisterei würden diese auch in regelmäßigen Abständen repariert. „Derzeitig ist eine dauerhafte Lösung in Vorbereitung.“ Man wolle diese Bereiche mit Pflaster befestigen, verrät der Kreis-Sprecher. Zumindest provisorisch habe die Straßenmeisterei den Absatz inzwischen beseitigt, weiß Dieter Lehmann zu berichten. Eigentlich hatte er vor, dieser Tage dort Blumen hinzustellen. Quasi zum Jahrestag der leidigen Holperstelle. Das habe sich ja nun erledigt. „Zumindest vorläufig.“

