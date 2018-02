Reifencontainer aufgebrochen Diebe haben bei einem KfZ-Service in Döbeln Beute gemacht.

© Symbolbild: Marko Förster

Döbeln. Unbekannte Täter brachen am Freitag, zwischen 18 Uhr und Mitternacht, auf der Waldheimer Straße in Döbeln den Reifencontainer eines Kfz-Service auf und stahlen die dort gelagerte Ware. Die Anzahl der entwendeten Reifen ist gegenwärtig noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Der außerdem entstandene Sachschaden am Container beläuft sich auf 100 Euro. (szo)

