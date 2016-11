Reifen illegal entsorgt Ein Läufer findet im Wald einen kompletten Satz Winterreifen.

Diese Pkw-Räder sind im Raschützwaldgefunden worden. © Gabrisch

Der Fund ist ärgerlich und rätselhaft zugleich. Sportlehrer Udo Gabrisch machte ihn am Sonntag beim Joggen durch den Raschützwald. An der Kreuzung des O-Wegs mit der Ziegeleistraße fand er am rechten Straßenrand einen kompletten Satz Pkw-Reifen mit Felge. „Das hat mich wirklich geärgert“, sagt Gabrisch. Offensichtlich hat jemand die Straße durch den Wald genutzt, um die Winterräder illegal loszuwerden. Doch eines verwundert Gabrisch sehr. „Das Profil der Reifen ist noch richtig gut. Da habe ich gestaunt.“, sagt er.

Ob der Fund mit einem Diebstahl in Polenz (Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge) zusammenhängt, bezweifelt die Polizei. Dort waren Unbekannte vergangenen Mittwoch in einen Garagenkomplex eingebrochen und stahlen einen Satz Winterreifen, allerdings mit Alu-Felgen.

