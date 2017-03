Reicker Schornstein wird abgebaggert Der 200 Meter hohe Turm wird durch zwei kleinere ersetzt. Der Rückbau dauert bis Ende des Jahres – und ist spektakulär.

Was 1997 am Schornstein an der Nossener Brücke schon gut geklappt hat, soll nun auch in Reick funktionieren. Ein Bagger wird auf den Turm aufgesetzt und baut ihn zurück. © Drewag/Archiv

Er ist das zweithöchste Bauwerk in Dresden. Mit einer Höhe von 200 Metern ist der Reicker Schornstein weithin sichtbar und prägte mit seiner markanten Form das Stadtbild des Dresdner Ostens. Nun ist seine Zeit gekommen – im August lassen die Stadtwerke Drewag den Turm Stück für Stück abtragen. Und zwar mit einem sogenannten Spinnenbagger, der mit einem Schwerlastkran auf das Bauwerk aufgesetzt wird. Über mehrere Monate hinweg „knabbert“ er die Außenmauer des Schornsteins Schicht für Schicht ab. Bis Ende dieses Jahres ist das Bauwerk verschwunden.

Der Bagger selbst ist zwar unbemannt, wird aber von einer kleinen Plattform aus ferngesteuert. Die befindet sich wenige Meter entfernt ebenfalls auf der Turmspitze. In einem ähnlichen Verfahren wurde 1997 schon der Schornstein an der Nossener Brücke abgebaut. Dabei wurde in Reick zunächst auch die Möglichkeit einer Sprengung untersucht. Weil das zu teuer sei, habe sich die Drewag für den maschinellen Rückbau entschieden, teilt Unternehmenssprecherin Gerlind Ostmann mit. Zudem ist das Risiko, dass andere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden, bei einem Sprengabbruch höher.

Bevor der alte Schornstein weicht, wird von April bis Juli allerdings erst einmal die Ersatzanlage errichtet. Sie wird zwei 50 Meter hohe Stahlschornsteine bekommen, die jeweils mit einem Schalldämpfer und einer Abgasleitung ausgestattet werden. Die beiden Metalltürme sind im Gegensatz zu ihrem steinernen Vorgänger wesentlich länger haltbar. Zudem fällt künftig das sogenannte Trockenfahren weg. Das war nötig, damit das Kondenswasser der Abgase die Steinmauer nicht durchfeuchtet. Deshalb musste der alte Schornstein mindestens acht Stunden betrieben werden – auch, wenn er nur eine Stunde am Tag gebraucht wurde. Das ist einer der Gründe, warum das 1976 errichtete und ohnehin überdimensionierte Bauwerk ersetzt wird. Die Drewag investiert insgesamt drei Millionen Euro in die Modernisierung.

zur Startseite