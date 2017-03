Reichstag statt Klassenzimmer Die Kreissparkasse belohnt die Besten des Börsen-Planspiels mit einer Fahrt nach Berlin. Eine junge DA-Mitarbeiterin war dabei.

Tobias Jäckel (links) und Paul Watzl vom Luthergymnasium in Hartha unter der Reichstagskuppel. Die beiden Neuntklässler freuen sich nicht nur über den von der Kreissparkasse Döbeln spendierten Ausflug, sondern auch aufs nächste Börsenspiel. © Michelle Hillebrand

Es ist fünf Uhr morgens. Mir fallen fast die Augen zu. Mein Wecker hat heute schon um 3.30 Uhr geklingelt. Trotzdem bin ich gut gelaunt, als ich in Döbeln eintreffe. Heute begleite ich die besten Teams des Planspiel Börse nach Berlin und darf dort mit ihnen den Bundestag besuchen und eine Abgeordnete kennenlernen. Im Bus gibt es für alle Frühstückspakete, damit niemand hungrig in den Tag starten muss. Dann geht es los. Romy Vogel von der Sparkasse begleitet die Schüler zusammen mit einer Kollegin und einigen Lehrern.

Unterwegs unterhalte ich mich mit Tobias und Paul. Beide Neuntklässler sind froh bei dem Ausflug dabei zu sein. „Es ist Glückssache, wie gut man beim Planspiel abschneidet. Man muss einfach die richtige Aktie erwischen“, sagt Tobias. Er verrät auch: „Beim Handel mit Aktien ist es wichtig, nicht ständig Aktien zu verkaufen und neue zu kaufen. Man muss manchmal auch einfach abwarten.“. Den beiden hat das Planspiel viel Spaß gemacht. „Es war mal eine ganz neue Erfahrung“, meint Paul. „Wir machen im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder mit.“ Die beiden 14-Jährigen freuen sich schon auf Berlin. Bevor wir dort aber ankommen, stehen wir aber erst einmal ein paar Minuten im Stau.

Nachdem wir den Bus verlassen und die Kontrollen am Eingang hinter uns gebracht haben, werden wir von Mitarbeitern durch das Reichstagsgebäude geleitet. Wir schaffen es gerade noch rechtzeitig zu unserem Vortrag im Plenarsaal. Dort klärt uns ein junger Mann über die verschiedenen Abläufe im Bundestag auf. Wir erfahren, wie die Abstimmungen vonstatten gehen und wer im Plenarsaal wo sitzt. Danach besuchen wir die Kuppel des Gebäudes und genießen die beeindruckende Aussicht über die Stadt.

„In den Jahren zuvor haben wir bisher immer das Bundesfinanzministerium besucht“, erklärt mir Romy Vogel unterwegs. „Eingeladen werden immer die besten Teams jeder Schule.“ Insgesamt 34 Schüler aus fünf verschiedenen Schulen sind in diesem Jahr bei dem Ausflug nach Berlin dabei. Darunter sind auch Sarah und Frederic. Sie besuchen die 10. Klasse des Martin-Luther-Gymnasiums in Hartha. „Das Bundestagsgebäude war wirklich beeindruckend“, erzählen die beiden 16-Jährigen beim Mittagessen. Wir sitzen im Besucher-Restaurant im Paul-Löbe-Haus und essen Pasta. Besonders gefallen hat den beiden die Glaskuppel. „Der Ausblick über die Stadt war echt schön“, meint Sarah. In Berlin sind die beiden nicht zum ersten Mal. „Wir waren schon mal zur Klassenfahrt hier. Den Bundestag haben wir damals aber nicht besucht“, meint Frederic.

Nach dem Mittagsessen steht als Nächstes ein Treffen mit der Bundestagsabgeordneten für Mittelsachsen auf dem Plan. Das ist Veronika Bellmann (CDU). Sie erzählt uns von ihrem Alltag als Politikerin. In den Sitzungswochen, die sie in Berlin verbringt, geht ihr Arbeitstag von früh morgens bis 23 Uhr. „Manchmal dauert es auch noch länger“, meint sie. Besonders wichtig ist Veronika Bellmann aber die Arbeit in ihrem Wahlkreis, erklärt sie uns.

Nach diesem Programmpunkt können alle noch auf eigene Faust die Stadt erkunden. Ein paar Schüler wollen in ein Museum gehen. Die meisten Mädels gehen shoppen und ein paar bummeln einfach nur durch die Stadt. Ich gehe mit Frederic und Sarah in Richtung Alexanderplatz.

Um 17 Uhr treffen sich alle wieder am Bus am Brandenburger Tor. Es geht Richtung Heimat. Bis auf den Busfahrer wirken alle ein bisschen erschöpft. Ein paar Jungs jammern, dass ihnen die Füße wehtun. Aber insgesamt scheinen alle zufrieden zu sein. Als wir gegen 20.30 Uhr in Döbeln ankommen, fallen mir wieder fast die Augen zu. Es war ein langer Tag. Lang, aber schön.

