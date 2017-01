Reichsgraf kommt auf die Reisemesse Vom 27. bis 29. Januar präsentiert sich Großenhain auf der Dresdner Reisemesse.

Immer ein Hingucker: Gästeführer Dr. Jürgen Schreiber führt kompetent und unterhaltsam im historischen Gewand durch den Zabeltitzer Barockpark. © Klaus-Dieter Brühl

Nicht zum ersten Mal, aber erstmalig unter dem Dach des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland e.V., stellt sich die Stadt Großenhain auf der Dresdner Reisemesse mit ihren touristischen Angeboten vor. Zu finden ist der Stand D09 vom 27. bis 29. Januar in der Deutschlandhalle drei auf dem Messegelände Ostraallee.

Großenhain wirbt mit seiner gut erhaltenen historischen Altstadt und mit Zabeltitz als barockem Hochzeitsdorf. Zugleich werden die vielfältigen Veranstaltungshöhepunkte wie beispielsweise der Tag der Parks und Gärten am 28. Mai, das in diesem Jahr stattfindende Großenhainer Sommerfest vom 25. bis 27. August und auch das Hubertusfest im Barockgarten Zabeltitz am 24. September dem Dresdner Messepublikum vorgestellt.

Pünktlich zur Reisemesse erscheint der druckfrische städtische Veranstaltungskalender und auch die neueste Auflage des Faltblattes „Großenhainer Erlebnisführungen“ können die Messebesucher anschließend mit nach Hause nehmen. Prominent unterstützt wird der Gemeinschaftsstand in diesem Jahr durch die historische Persönlichkeit des Reichsgrafen von Wackerbarth, alias Gästeführer Dr. Jürgen Schreiber, und auch für Kinder werden am Stand einige Aktionen angeboten.

„Dieser wichtige Messeauftritt ist möglich, weil wir einer Kooperation mit dem Dresdner Heidebogen und dem Elbe-Röder-Dreieck angehören“, erklärt Stefan Wenzel, verantwortlich für Wirtschaftsförderung und Tourismus in der Stadt Großenhain. Des Weiteren ist Großenhain über den Barockgarten Zabeltitz Mitglied der Marketingkooperation Schlösserland Sachsen, die ebenfalls mit einem Stand auf der Reisemesse vertreten ist. „Diese Zusammenarbeit erlaubt es, dass wir uns auf dieser wichtigen, regionalen Messe in dieser Form präsentieren können“, so Stefan Wenzel.

Wer keine Gelegenheit hat, den Großenhainer Stand auf der Messe zu besuchen, der erhält alle Informationen und Broschüren über Großenhain und die Region auch in der Großenhain- und der Zabeltitz-Information. Die meisten Broschüren stehen außerdem auf den Internetseiten unter www.grossenhain.de kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Dresdner Reisemesse findet zum zweiten Mal unter der neuen Leitung des Messeveranstalters Ortec statt. Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ bietet die Messe umfassende Informationen zu den schönsten Tagen des Jahres auf über 20 000 Quadratmetern. Neben dem Schwerpunktthema Südamerika steht auch wieder das liebste Reiseziel der Deutschen, nämlich Deutschland, im Mittelpunkt. (SZ)

zur Startseite