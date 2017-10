Reichsbürger war Behörden bekannt Der Dresdner wollte seine Staatsangehörigkeit feststellen lassen. Einen Verdacht hegten die Mitarbeiter aber nicht gegen den Waffenbesitzer.

Diese Waffen hortete der Dresdner in seiner Wohnung. © Polizei

Über 50 teils scharfe Pistolen, Revolver und Vorderlader sowie mehrere Hundert Schuss Munition hatte die Polizei vor gut einem Monat in einer Dresdner Wohnung entdeckt. Der 64-jährige Besitzer erklärte damals, er lehne die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland ab und stelle daher auch das Handeln der Beamten infrage. Den Behörden war der Mann offenbar schon vor dem Fund an der Alten Meißner Landstraße als Reichsbürger bekannt. Er soll einen Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit gestellt haben, erklärt das Innenministerium auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann (Grüne).

In der Reichsbürgerbewegung ist das eine übliche Methode. So geben viele als Staatsangehörigkeit zum Beispiel das Königreich Sachsen oder Preußen an, wie es zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches üblich war. Dieses bestehe weiterhin fort, meinen die Anhänger. Andere beantragen die Feststellung nur, um sie danach anzufechten. Als der 64-Jährige vorsprach, habe es aber keinen hinreichenden Anhaltspunkt gegeben, dass er zur Reichsbürgerbewegung gehören könnte. Immerhin war der Mann im Besitz von Waffenscheinen. Ob diese auch alle gefundenen Waffen abdecken, sei noch nicht abschließend geklärt, so das Innenministerium. Es werde noch ermittelt. Zuletzt wurde im Januar die Zuverlässigkeit des Dresdners für den Besitz von Waffen überprüft. Die ordnungsgemäße Aufbewahrung sei im Januar 2013 unangekündigt kontrolliert worden. (SZ/sr)

