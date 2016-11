Reichsbürger scheut Gang vor Gericht Der Angeklagte legt Einspruch gegen einen Strafbefehl ein, erscheint dann jedoch nicht vor Gericht. Klingt unlogisch, ist es in diesem Fall aber nicht.

Heino Janßen vom „Zentralrat der Deutschen“ legte im Namen eines Reichsbürgers Einspruch gegen einen Strafbefehl ein. Vor Gericht erschienen weder er noch der Angeklagte. © Screenshot/SZ

Es ist angerichtet am Amtsgericht Meißen. Vier Polizisten haben vor dem Saal 1 Stellung bezogen, bereit für akribische Eingangskontrollen. Denn der Angeklagte ist das, was man einen Reichsbürger nennt. Und dass sich diese bewaffnen und auch nicht zögern, Waffen einzusetzen, ist ja nun hinlänglich bekannt.

Ausgangspunkt dieses Strafverfahrens ist eine Bagatelle. Weil der Angeklagte, der aus Bayern stammt, im Landkreis Meißen mit seinem Auto ein bisschen zu zügig unterwegs war und dabei dummerweise geblitzt wurde, erhielt er vom Landratsamt ein Ordnungsgeld von 25 Euro. Doch da Reichsbürger die Bundesrepublik Deutschland und deren Behörden und Ämter nicht anerkennen, zahlte der Mann nicht. Stattdessen schrieb er einen bösartigen Brief an das Landratsamt mit Beleidigungen und Verleumdungen. Die Behörde zeigte ihn deshalb an.

Weil Reichsbürger natürlich auch Gerichte nicht akzeptieren, verhandelte der Meißner Richter gar nicht erst, sondern erließ gleich einen Strafbefehl, verhängte eine Geldstrafe. Das ist üblich bei bestimmten Delikten und fällt unter das Stichwort Prozessökonomie. Natürlich kann gegen einen solchen Strafbefehl Einspruch eingelegt werden. Dann kommt es doch noch zur mündlichen Hauptverhandlung.

Und obwohl er deutsche Gerichte nicht akzeptiert, legte der Angeklagte tatsächlich Einspruch ein. Besser gesagt, er ließ Einspruch einlegen. Und zwar von einem gewissen Prof. h.c. (unemcr) Heino Janßen. Er ist Chef des „Zentralrates der Deutschen“, offensichtlich ist er auch in Person der „Zentralrat der Deutschen“. Auf der Internetseite finden sich jedenfalls keine Hinweise auf weitere Mitglieder. Und es wird auch deutlich, dass es nicht der „Zentralrat der deutschen Rechtschreibung“ ist. Die Abkürzung „unem“ steht dabei offenbar für die Universidad Empresarial de Costa Rica. Nach Recherchen des Magazins Der Spiegel finden sich auf ihrer Homepage weder präzise Angaben zu Studiengängen oder zur Universitätsleitung noch Bilder vom Campus, ebenso werden keinerlei Namen von Dozenten genannt. Einen Professorentitel soll es angeblich für eine Spende von 1 000 Euro geben. Janßen hatte auch eine alte Mühle in der sächsischen Schweiz gekauft, in der sich Mitglieder der inzwischen verbotenen Organisation Skinheads Sächsische Schweiz versammelten.

Doch die Eingangskontrollen entfallen, die Polizei kann wieder abrücken. Weder der Angeklagte noch Janßen erscheinen am Dienstag vor Gericht. Das klingt unlogisch, denn wenn jemand Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegt und dann nicht zur Verhandlung kommt, wird der Strafbefehl rechtskräftig. Im konkreten Fall ist es aber durchaus sinnvoll, dass der Angeklagte den Weg nach Meißen scheut. Er hat Angst vor dem Gericht, und das aus gutem Grund. Denn gegen den Mann liegt wegen einer anderen Sache ein Haftbefehl vor. Er wäre also sofort verhaftet worden. Das ist dem Reichsbürger dann doch zu heiß.

Der muss nun die Geldstrafe zahlen, die selbstredend deutlich höher ist als das damals ausgesprochene Ordnungsgeld. Zahlt er nicht, kommt er ins Gefängnis und muss die Geldstrafe absitzen. Gesucht wird er ja jetzt schon, irgendwann geht er der Polizei ins Netz. Ginge es nach den Reichsbürgern, hätte die Sache auch schwere Konsequenzen für den Meißner Richter. Sie haben gegen ihn ein „Amtsenthebungsverfahren“ beantragt.

