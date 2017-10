Reichsbürger muss vor Gericht Der Mann soll gedroht haben, in Behörden Feuer zu legen – um Sozialleistungen zu erhalten.

Ein sogenannter Reichsbürger steht am Mittwoch in Bautzen vor Gericht. © Uwe Soeder

Weil er mit gewaltsamen Drohungen seinen Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen durchsetzen wollte, muss sich am Mittwoch ein Bautzener vor dem Amtsgericht verantworten. Laut Anklageschrift hat der Mann im vergangenen Herbst in einem Schreiben an das sächsische Sozialgericht der Richterin und dem Leiter des zuständigen Jobcenters damit gedroht, Feuer zu legen und Fensterscheiben einzuwerfen, falls die Sozialleistung nicht bewilligt wird.

Kurios: Offenkundig handelt es sich bei dem Bautzener um einen Reichsbürger. Er habe angegeben, das System der Bundesrepublik abzulehnen, heißt es vom Amtsgericht. Trotzdem erwartet er von eben diesem Staat die Zahlung von Sozialleistungen.

Wegen versuchter Nötigung war zunächst ein Strafbefehl ergangenen. Gegen den hatte der Angeklagte allerdings Einspruch eingelegt. Den Strafrichter habe er darin als „Verhandlungsführer“ bezeichnet und seine Drohung fortgesetzt. (SZ/sko)

Prozess, Mittwoch, 25. Oktober, 9.20 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

