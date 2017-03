Reichsbürger im Visier Die Staatsanwaltschaft sagt dem kruden Treiben in Ostsachsen den Kampf an – und will künftig schneller durchgreifen.

Achtung Reichsbürger! Mit Schildern wollen Anhänger der Bewegung sich und ihre Grundstücke bewusst von der Bundesrepublik abgrenzen. © André Schulze

Selber gebastelte Pässe und frei erfundene Hoheitszeichen – Reichsbürger wähnen sich in ihrer eigenen Welt. Dass es sich bei etlichen Anhängern dieser Bewegung keineswegs nur um Spinner und Fantasten handelt, hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt. Regelmäßig fallen auch in Ostsachsen Reichsbürger mit Straftaten auf, schrecken teils auch vor Gewalt nicht zurück. Jetzt reagiert die hiesige Staatsanwaltschaft. Die Behörde geht von nun an gezielt gegen renitente Reichsbürger in den Kreisen Bautzen und Görlitz vor.

Seit Anfang des Monats hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Görlitz zwei ihrer Ermittler abgestellt, die sich fortan ausschließlich um die Delikte der Reichsbürger kümmern werden. Bislang wurden deren Verfehlungen wie die üblichen Delikte anderer Straftäter behandelt. Eine gesonderte Erfassung gab es nicht. Entsprechend können die Staatsanwälte in Görlitz auch keine Zahlen nennen, wie viele Verfahren es in den vergangenen Jahren gegen Reichsbürger gegeben hat. Aber: „Die Aktivitäten, die wir wahrnehmen, steigen“, sagt Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu.

Zumeist handelt es sich bei den Delikten der Reichsbürger um Nötigung, Beleidigungen oder Urkundenfälschung. Sebastian Matthieu verweist als Beispiel auf einen besonders hartnäckigen Fall. Ein 53-Jähriger aus Görlitz sei bereits Dutzende Male ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos erwischt worden. „Wir haben schon zwei Fahrzeuge beschlagnahmt“, erklärt der Oberstaatsanwalt. Drastische Maßnahmen, die aber keine Erfolge zeigen. Ganz im Gegenteil. Der Mann bedrohe inzwischen sogar Mitarbeiter. Amtliche Schreiben an ihn seien nur schwer zustellbar, weil er sich in Deutschland offiziell abgemeldet habe.

Bedrohungen an der Tagesordnung

Nicht nur die Ermittler, auch andere Behörden und staatlichen Institutionen geraten regelmäßig mit den Reichsbürgern aneinander. Weil aus deren Sicht die Bundesrepublik schlichtweg nicht existiert, werden auch deren Einrichtungen nicht für voll genommen. Als „problembelastet bis unmöglich“ hatte der Sprecher der Kreisverwaltung in Bautzen, Gernot Schweitzer, unlängst den Umgang mit dieser Klientel beschrieben. Beleidigungen und Bedrohungen der Mitarbeiter seien an der Tagesordnung. Ähnlich ist die Situation beispielsweise auch bei den hiesigen Finanzämtern.

Gewalt spielt bislang in der Region trotz der vielen Drohungen jedoch kaum eine Rolle. Sebastian Matthieu räumt aber ein, dass es in der Oberlausitz durchaus schon einige wenige Übergriffe durch Reichsbürger gegeben habe. So seien etwa Gerichtsvollzieher, die auf Grundstücke von Reichsbürgern wollten, tätlich attackiert worden.

Wie viele Reichsbürger inzwischen in der Region leben, ist unklar. Zuletzt war ein Kamenzer Bowlingbahn- und Gaststättenbetreiber in die Schlagzeilen geraten, der seine Räumlichkeiten zum Hoheitsgebiet des Königreichs Deutschland erklärt hatte. Durch die zentrale Bearbeitung der Fälle hoffen die Ermittler, künftig Strukturen und Zusammenhänge in der Reichsbürgerszene besser erfassen zu können.

Fiktive Forderungen

Und da gibt es offenbar doch mehr Verbindungen als gedacht. Sebastian Matthieu verweist sogar auf internationale Vernetzungen. Zugleich treibt das Vorgehen der Reichsbürger aber auch immer skurrilere Blüten. Ein gutes Beispiel sei die Malta-Masche. Ein bei Reichsbürgern beliebtes Vorgehen, bei denen fiktive Forderungen gegen Richter und Verwaltungsmitarbeiter über den Umweg maltesischer Gerichte vollstreckt werden sollen. Ein Vorgehen, dem inzwischen allerdings ein rechtlicher Riegel vorgeschoben wurde.

„Bei den Reichsbürgern tun sich eine Menge Nebenschauplätze auf“, erklärt Sebastian Matthieu einen weiteren Grund für das fortan gezielte Vorgehen. Einer der Anlässe war unterdessen offenbar der tragische Vorfall im Oktober im bayerischen Georgensgmünd. Als die Polizei dort die Wohnung eines Reichsbürgers stürmen wollte, eröffnete der ohne Vorwarnung das Feuer und verletzte vier Polizisten. Einer der Beamten verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Daraufhin hatten auch die Verantwortlichen im Freistaat Sachsen ein energischeres Vorgehen gegen die Reichsbürger angekündigt.

