Reichsbürger festgenommen Ein 62-Jähriger wird in Bretnig gestoppt. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Gesetze nicht an. Oft fertigen sie auch selbst Fantasiedokumente wie Reisepässe, Ausweise und Führerscheine selbst an. © dpa

Großröhrsdorf. Eine Verkehrskontrolle am Sonnabendabend in Bretnig hat für einen 62-Jährigen weitreichende Konsequenzen. Denn er wurde festgenommen und wird die Zeit bis Herbst in einer Justizvollzugseinrichtung verbringen. Der Mann war in der Bischofswerdaer Straße gestoppt und kontrolliert worden. Es stellte sich heraus, dass der gefahrene Peugeot bereits seit fünf Jahren weder zugelassen noch versichert war. Doch damit nicht genug. Gegen den Beschuldigten, der sich nach eigenen Angaben der sogenannten Reichsbürger-Bewegung zurechnet, bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl in Höhe von rund 3.300 Euro. Da er die Summe nicht zahlen konnte, schlossen sich die Handschellen. Auch wüstes Schimpfen und der Versuch, sich loszureißen, halfen dem Senior nicht. Gegen ihn wird nun wegen weiterer Straftaten ermittelt, die Staatsanwaltschaft befasst sich mit dem Fall. (szo)

