Reichsbürger droht Haftstrafe Ein 56-Jähriger aus Malschwitz soll Cannabis gezüchtet haben. Der Angeklagte ist fürs Gericht kein Unbekannter.

Hübsch anzusehen – doch der Anbau von Cannabis ist in Deutschland verboten. © Symbolbild: dpa

Mit den Räumlichkeiten im Bautzener Gericht ist dieser Mann offenbar bestens vertraut: Ein Dutzend Vorstrafen hat ein 56-jähriger Malschwitzer schon auf dem Konto – jetzt hat der bekennende Reichsbürger erneut Ärger. Der 56-Jährige, so wirft es die Staatsanwaltschaft vor, soll auf seinem Grundstück in Malschwitz Cannabis angebaut haben. Deshalb droht dem Mann jetzt sogar eine Haftstrafe.

Im Herbst des vergangenen Jahres waren in einem Gewächshaus auf dem Grundstück des 56-Jährigen mehrere Hanfpflanzen entdeckt worden. Experten nahmen die Zucht anschließend näher unter die Lupe. Das gewonnene Marihuana hatte laut der Anklage der Staatsanwaltschaft einen Mindestgehalt von dem berauschenden Wirkstoff THC von 64 Gramm – deutlich mehr als der Grenzwert zur sogenannten geringen Menge. Der liegt lediglich bei 7,5 Gramm. Angesichts der großen Menge könnte am Ende für den Angeklagten im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr die Folge sein.

Verhandelt wird der Prozess vorm Schöffengericht unter Vorsitz von Dr. Dirk Hertle. Der kennt den Malschwitzer bereits aus einem früheren Verfahren. Vor gut einem Jahr hatte der 56-Jähriger bereits auf der Anklagebank bei dem Strafrichter Platz nehmen müssen. Weil er auf dem Rastplatz Wacheberg an der A 4 bei Vierkirchen einem Polizisten den verbotenen Hitlergruß gezeigt hatte, verdonnerte ihn Dirk Hertle zu 60 Tagessätzen zu je zehn Euro – die jüngste Vorstrafe des 56-Jährigen. Damals hatte der Angeklagte geltend gemacht, dass er den Arm nicht zum Hitlergruß gehoben hatte, sondern es aus Sicht des Polizisten lediglich so ausgesehen habe. Was folgte, war ein recht bizarr anmutender Versuch einer Beweisführung seitens des Angeklagten. Der legte missglückte Schnappschüsse von winkenden deutschen Politikern vor – die darauf den Eindruck erwecken, als wenn sie ebenfalls die Hand zum Hitlergruß heben würden. Richter Dirk Hertle ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Di., 18. Juli, Beginn: 9 Uhr, Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

