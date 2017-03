Reichsbürger bedroht Richter Mit massiven Kontrollen hat in Zittau der Prozess gegen einen Oberländer begonnen.

Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat am Dienstag vor dem Zittauer Amtsgericht der Prozess wegen Geldwäsche gegen einen 53-Jährigen aus dem Oberland begonnen. So wurden bereits bei der Kontrolle an einer Sicherheitsschleuse von den Justizangestellten Handys, Taschenmesser und sonstige Metallgegenstände zeitweilig sichergestellt. Bei der Prüfung der Personalausweise wurden Fotos der Inhaber gemacht. Eine weitere Kontrolle durch drei schwer bewaffnete Polizisten folgte beim Betreten des Verhandlungssaals. Diese außergewöhnlichen Maßnahmen hatten sich laut Gerichtssprecher Holger Maaß erforderlich gemacht, da der Angeklagte offensichtlich dem Umfeld der „Reichsbürger“ zuzuordnen ist. Nur wenige Tage vor dieser Hauptverhandlung hatte dieser zum wiederholten Maße Angehörige der Staatsanwaltschaft Görlitz sowie des Zittauer Amtsgerichts im Internet massiv bedroht. Außerdem stellte er im Vorfeld des Prozesses einen Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter. Das wurde nach einer Prüfung der übergeordneten Behörde aber verworfen.

Trotzdem hob das Gericht die Verhandlung wieder auf. Gegen den Angeklagten laufen weitere Verfahren. Mit diesen ist die zu erwartende Gesamtstrafe so hoch, dass dem Mann ein Pflichtverteidiger zusteht, den das Amtsgericht nun bestellt. Danach wird neu verhandelt. (rc)

