Reichlich Spaß für die gute Sache Der Gewerbeverein kann auch Sport. Durch gutes Management gewannen die Handwerker und Händler das Benefizturnier.

zurück Bild 1 von 3 weiter Trotz aller Bemühungen mussten Martin Scholl (rechts) und die VfL-Handballer gegen Marian Liebig, Tobias Busch und die Aufbau-Kicker eine Niederlage einstecken. © Dietmar Thomas Trotz aller Bemühungen mussten Martin Scholl (rechts) und die VfL-Handballer gegen Marian Liebig, Tobias Busch und die Aufbau-Kicker eine Niederlage einstecken.

Auch wenn es gegen den Gewerbeverein nicht zum Finaleinzug reichte, so hatte der Tennisclub auf den Rängen die größte Unterstützung.

Eine feine Tradition: Vor der Benefizveranstaltung stellen sich die beteiligten Sportler zum gemeinsamen Gruppenfoto. Diesmal mit dem Waldheimer Bürgermeister Steffen Ernst (rechts), der es sich nicht nehmen ließ, beim Team des Gewerbevereins mitzuspielen.

Waldheim. Es hat mittlerweile Tradition, dass sich kurz vor Weihnachten Waldheimer Sportler in der Werner-Melzer-Stadtsporthalle treffen, um etwas für den guten Zweck zu tun. So auch am Freitagabend als es nach den Benefizspielen von 2011 bis 2016 diesmal erstmals ein Benefizfußballturnier gab. An dem nahmen nicht nur die Handballer des VfL Waldheim 54 und die Fußballer des SV Aufbau Waldheim teil, sondern erstmals auch die Tennisspieler des 1. TC Waldheim und eine starke Truppe des Gewerbevereins.

Im ersten Spiel des Abends ließen die Spezialisten vom SV Aufbau Waldheim nichts anbrennen und bezwangen den mit einem Mix aus erster, zweiter und dritter Mannschaft antretenden VfL Waldheim 54 mit 5:2. Noch klarer mit 6:0 endete die Begegnung Gewerbeverein gegen die keineswegs schlechten Tennisspieler, die sich laut Vereinschef Ernst Schneider sehr auf das Turnier gefreut hatten. Den Unterschied machten dabei natürlich die verpflichteten regional- und oberligaerfahrenen ehemaligen Waldheimer in den Reihen der Gewerbetreibenden aus. Andy Müller, Christopher Jackisch und Ronny Winkler drückten dem Geschehen ihren Stempel auf und ließen nichts anbrennen. Daran änderten auch Kurzeinsätze von Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) nichts, der sich allerdings immer wieder schnell auf die Bank zurückzog. Im folgenden Neunmeterschießen um Platz drei ging es äußerst spannend zu, letztendlich siegten die Tennisspieler unter dem Jubel ihres tollen Anhangs und auch das Finale wurde nach einem 4:4 in der regulären Spielzeit vom Punkt entschieden. Es endete 6:5 für den Gewerbeverein.

Der lieferte sich vor den 212 Fußballfans in der Halle mit dem 1. TC Waldheim dann noch eine wahre Bieterschlacht um den Spielball und sicherte sich für 150 Euro auch dieses tolle Souvenir. „Insgesamt eine super Veranstaltung, mit der wir hier Maßstäbe gesetzt haben“, freute sich Mitorganisator Matthias T. Poch darüber, dass sich so viele Leute zusammengefunden und gemeinsam etwas für die gute Sache getan haben sowie darüber hinaus – wie auch die Zuschauer auf den Rängen – eine Menge Spaß hatten.

Statistik

Halbfinals

SV Aufbau Waldheim - VfL Waldheim 54: 5:2

Gewerbeverein Waldheim - 1. TC Waldheim: 6:0

Neunmeterschießen um Platz drei

1. TC Waldheim - VfL Waldheim 54: 9:8

Endspiel

Gewerbeverein Waldheim - SV Aufbau Waldheim: 6:5 n.N. (4:4)

VfL Waldheim 54: Scholl, Heller, Dux, Friedrich, Franz, Fellner, Wachsmuth, Poch, Bochert, Berger, Kotte.

SV Aufbau Waldheim: Beer, Busch, Liebig, Hochmuth, Erichson, Vandereike, Klinger, Laub.

1. TC Waldheim: Graeber, K. Schneider, C. Schneider, Herden, E. Schneider, Bleil, Häuptner Hahn.

Gewerbeverein Waldheim: Sondermann, Hähnel, Wolff, Schlag, Petters, Jackisch, Mätzold, Hofmann, Müller, Hack, Winkler, Ernst.

zur Startseite