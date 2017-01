Reichlich Betrieb am Skilift Für dieses Wochenende sind Sonnenschein und Minusgrade angekündigt. Das lockt sicher viele Skifahrer an den Hang.

Reichlich Betrieb am Elstraer Skilift. © Matthias Schumann

Die Durststrecke ist vorbei. Seit gut drei Wochen dreht sich der Skilift in Elstra. Kein Wunder. Momentan zeigt sich der Schwarzenberg von seiner besten Winterwetterseite. Das hat es so schon lange nicht mehr gegeben.

Seit 2011 das Seil des Liftes für rund 8 000 Euro erneuert wurde, fehlte es an schneereichen Wintern. Rund 8 000 Euro kostete die Instandsetzung. Mit dem verschlissenen Seil hätte die Abteilung Ski des Elstraer Sportvereines Grün-Weiß die Bergbahn am Skihang aus Sicherheitsgründen nicht weiterbetreiben können. Doch nachdem die Technik wieder fit war, machte Petrus den Skisportlern einen dicken Strich durch die Rechnung.

Pistenverhältnisse sind gut

Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Bereits seit dem ersten Januarwochenende ist der Skilift am Schwarzenberg in Betrieb, verrät der ehrenamtliche Lift-Verantwortliche Joachim Mager. „Die Pistenverhältnisse sind gut und an der Talstation am Lift gibt es einen kleinen Imbiss.“ Auch die Abteilung Ski trainiert seit der zweiten Januarwoche fleißig am hauseigenen Berg.

An diesem Wochenende rechnet Joachim Mager mit vielen Besuchern. Schließlich haben die Meteorologen Sonnenschein und Minusgrade angekündigt. Quasi ideale Wintersportverhältnisse. Letztes Wochenende habe es immer geschneit. „Da war nicht so viel Betrieb wie in der Woche davor. Die Leute fahren halt lieber bei schönem Wetter.“ Die Elstraer sind jedenfalls darauf eingestellt.

Seit 1979 existiert der Lift. Gebaut hat ihn der Elstraer Sportverein, der ihn auch nutzt und betreibt. Eigentümer ist allerdings die Stadt. Die Betriebskosten müssen die Sportler erwirtschaften, größere Reparaturen und die TÜV-Untersuchungen bezahlt die Stadt. Der Schwarzenberg misst etwa 400 Meter und hat die nördlichste Wintersportanlage Sachsens. Der 600 Meter lange Teller-Schlepplift bringt die Skifahrer an den Ausgangspunkt der ebenso langen Piste mit einem Höhenunterschied von immerhin 116 Metern.

Genaue Infos gibt es auf der Homepage des Vereins (www.ski-elstra.de) oder am Schnee-Telefon (035793/395170).

