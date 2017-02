Reichensteuer fällt aus Wie der Bürgermeister im Gemeiderat erklärte, liegt das aber nicht an fehlenden Einnahmen.

Dirk Mocker ist Bürgermeister in der Gemeinde Thiendorf. © SZ-Archiv/Andreas Weihs

Die Gemeinde Thiendorf muss in diesem Jahr keine Finanzausgleichsumlage an den Freistaat zahlen, es fließt sogar eine geringfügige Schlüsselzuweisung in die Gemeindekasse. Das hinge allerdings nicht mit fehlenden Einnahmen, sondern mit dem Berechnungsturnus zusammen, erklärte Bürgermeister Dirk Mocker bei der Haushaltdiskussion im Gemeinderat.

Da die Gewerbesteuerzahlungen unregelmäßig eintreffen und gelegentlich Rückzahlungen fällig werden, kann die Kommune im Berechnungszeitraum der sogenannten Reichensteuer finanziell auch einmal nicht so gut gestellt sein. Das war im vorigen Jahr in Thiendorf der Fall. Für 2018 muss die Gemeinde wieder eine Finanzausgleichsumlage einplanen.

Im laufenden Jahr haben die Thiendorfer zwei große Investitionen zu stemmen – den Breitbandausbau und die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Tauscha-Anbau. Letztere kostet die Kommune etwa eine halbe Million Euro, wovon allerdings ein großer Teil über Fördermittel finanziert werden kann. Mit knapp 660 000 Euro wird das schnelle Internet für die nördlichen Thiendorfer Ortsteile noch teurer, aber auch hier gibt es eine großzügige Förderung. Deshalb kann sich die Gemeinde voraussichtlich auch noch eine Breitbandstudie für Tauscha, Sacka, Dobra, Kleinnaundorf und Würschnitz leisten. (mm)

