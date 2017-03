Reichenberger Straße wird wieder aufgerissen Der Abschnitt zwischen Rathausplatz und Albertstraße in Zittau wird voll gesperrt. Diesmal bauen die Stadtwerke.

Die Reichenberger Straße wird zwischen „Schuh Kellner" und „Gardinen- & Möbelhaus Neumann" voll gesperrt.

Das sind die aktuellen Sperrungen in der Zittauer Innenstadt.

Montag oder spätestens am Dienstag geht es los. Mit der Ruhe ist es dann erst einmal vorbei. Die Baumaschinen rollen wieder an. Die Reichenberger Straße wird im Abschnitt zwischen Albertstraße und Rathausplatz aufgerissen, nachdem die Straße im vergangenen Jahr im Bereich zwischen „Stadtbäckerei“ und Ottokarplatz schon eine Dauerbaustelle war.

Nun wird die Straße im Abschnitt zwischen „Schuh Kellner“ und „Gardinen- & Möbelhaus Neumann“ voraussichtlich bis Anfang Juni voll gesperrt. Auf dem rund 60 Meter langen Stück lassen die Stadtwerke Zittau als Auftraggeber in den kommenden neun Wochen Elektro- und Wasserleitungen erneuern.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im vergangenen Jahr, im Rahmen der Sanierung des Rathausplatzes, miterledigt werden. Das war technologisch aber nicht möglich, weil die Straße als Zufahrt zur Baustelle gebraucht wurde. Deshalb sollte die Baustelle nach Ostern eingerichtet werden. Wegen der milden Temperaturen habe die Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbau-Gesellschaft (Osteg) aber darum gebeten, eher beginnen zu können, erklärt Stadtsprecher Kai Grebasch.

Im Zuge der Bauarbeiten wird es auch auf dem Albertberg zu Einschränkungen kommen. Auf dem Berg zwischen der Reichenberger und Böhmischen Straße werde die Osteg versuchen, mit einer halbseitigen Sperrung auszukommen, so Grebasch. Trotzdem werde es sich nicht vermeiden lassen, dass der Albertberg kurzzeitig auch voll gesperrt wird. Die Anlieger, die dort mit einer Anwohnerkarte parken, können während der Bauzeit Parkplätze den Ottokarplatz nutzen, so der Stadtsprecher.

Autofahrer, die den Rathausplatz verlassen möchten, können während der Bauarbeiten nur über die Johannisstraße stadtauswärts fahren. Die Zufahrt zur Reichenberger Straße im Bereich zwischen „Stadtbäckerei“ und Ottokarplatz ist in dieser Zeit über die Albertstraße möglich. Die Kreuzung Reichenberger/Albertstraße soll zu diesem Zweck zu jeder Zeit passierbar bleiben. Das letzte Stück der Böhmischen Straße im Bereich zwischen Albertstraße und Rathausplatz bleibt unverändert nur bergauf, also stadteinwärts, befahrbar.

„Neun Wochen sind geplant, wir hoffen, dass es schneller geht“, sagt Grebasch. Bis zum 24 Mai, wenn mit dem „Spectaculum Citaviae“ das Mittelalter über die Stadt hereinbricht, soll der ungehinderte Zugang zu den Fleischbänken möglich werden.

Aufgrund des kurzfristigen Baubeginns war es der Stadtverwaltung nicht möglich, eine Informationsveranstaltung zu organisieren. „Bürger, die Fragen zur Baustelle haben, können am 4. April in den Bürgersaal kommen“, so der Stadtsprecher. An dem Abend informiert die Stadt über die Baustelle Schrammstraße.

Weil aber auch dort die Baufirma Osteg baut, werden alle Ansprechpartner vor Ort sein, um auch Fragen zur Reichenberger Straße beantworten zu können. Die von Einschränkungen bei der Anlieferung betroffenen Gewerbetreibenden können sich vor Ort jederzeit mit Osteg-Vorarbeiter Dieter Hauswald in Verbindung setzen.

Informationsveranstaltung am 4. April um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses

