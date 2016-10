Reichenbach rückt regionale Erzeuger in den Fokus Um alternatives Leben und Einkaufen dreht sich das Wochenende. Ein neuer Versuch.

Auf Spurensuche durch die Welt. Der Film läuft Freitagabend in Reichenbach. © PR

Den Reichenbachern und Besuchern von auswärts steht ein außergewöhnliches Wochenende bevor. Es soll den Blick auf Angebote vor Ort lenken. So wird am Freitagabend im Via-Regia-Haus eine Ausstellung öffnen, die Studenten aus Görlitz erarbeitet haben. 18 junge Frauen und Männer, die an der Hochschule Zittau/Görlitz soziale Arbeit studieren, haben sich mit (Über)Lebensweisen auseinandergesetzt. Sie stellen Personen, Gruppen und Unternehmen aus der Region vor, die umweltorientiert wohnen, einkaufen und sich mit dem, was sie zum Leben benötigen, selbst versorgen.

Ähnliche Ansätze, konkrete Projekte und regional angebaute Produkte gibt es längst auch im Raum Reichenbach. Deshalb haben mehrere Reichenbacher und die Stadt gemeinsam diese Ausstellung hergeholt. Nach deren Eröffnung wird ein französischer Dokumentarfilm im Via-Regia-Haus gezeigt: „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“.

Wieder zurück aus der weiten Welt in Reichenbach angekommen, stehen am Sonnabend regionale Erzeuger auf dem Marktplatz als Zeichen dafür, dass es auch vor der eigenen Haustür viele hoffnungsvolle Ideen und Akteure gibt. Handwerker, Vereine und Produzenten werden sich auf dem Herbstmarkt vorstellen. Für Kinder stehen Angebote zum Spielen, Basteln, Zuschauen und Zuhören bereit. Auch die Gewerbetreibenden und Vereine der Stadt sind dabei. Um 10 Uhr startet der Landschaftspflegeverband Oberlausitz eine Tour von zweieinhalb Stunden, die wieder auf dem Markt endet. Vor allem für Kinder ist die zweieinhalb Kilometer lange Route gedacht. (SZ/ag)

Freitag, 19 Uhr, Via-Regia-Haus, Ausstellungseröffnung und 20 Uhr Filmvorführung; Sonnabend, 10 bis 12.30 Uhr Herbstspaziergang; 11 bis 18 Uhr Reichenbacher Herbstmarkt; Ausstellungsbesichtigung dienstags bis sonntags, 14 bis 17 Uhr.

