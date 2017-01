Reichenbach bilanziert Schrecken der Silvesternacht Zum Jahreswechsel hat es erneut Zerstörungen gegeben. Wie hoch die Schäden sind, prüft die Stadt gegenwärtig. Ermitteln müssen am Ende die Polizeibeamten.

Die Folgen der Silvesternacht: gesprengter Betonpapierkorb an der Bushaltestelle in Niederreichenbach. © Constanze Junghanß Die Folgen der Silvesternacht: gesprengter Betonpapierkorb an der Bushaltestelle in Niederreichenbach.

Dazu kommt ein abgerissener Briefkasten am Bahnhof in Reichenbach.

Dazu kommt ein abgerissener Briefkasten am Bahnhof in Reichenbach.

Der Postbriefkasten vom Reichenbacher Bahnhof liegt meterweit weg auf die Straße geschleudert. Scheiben am Eingang des Fußgängertunnels sind zersplittert, ein Sitz an der Haltestelle verkohlt und eine Scheibe bei der Unterstellmöglichkeit für die Fahrräder fehlt nun ganz.

Das sind alleine die Schäden im Reichenbacher Bahnhofsviertel. In der Silvesternacht hat es in der Innenstadt wieder mächtig gekracht. Anwohner am Markt vermuten illegale Böller, bei denen sogar die Scheiben der umliegenden Häuser geklirrt hätten. Und es wurde erneut randaliert. Wie hoch die Schäden sind, prüft das Ordnungsamt der Stadt momentan. „Es gab zu den Zerstörungen mehrere Hinweise von Bürgern“, heißt es aus dem Rathaus.

Denen wurde am Montag nachgegangen. Bereits am Sonntag waren die Schäden offensichtlich: Neben denen am Bahnhof wurde an der Bushaltestelle Niederreichenbach ein Betonpapier gesprengt, bei der Haltestelle gegenüber ist die Scheibe zersplittert. Das Verkehrszeichen an der Ecke Poststraße/Löbauer Straße ist völlig zerbeult und eine weiße Plastikrampe gesprengt. Die scharfkantigen Splitter lagen am Montagvormittag zusammengekehrt am Gehwegrand. Ebenfalls auf der Poststraße lädiert wurde ein Via-Regia-Blechschild. Der Papierkorb an der Schulbushaltestelle Grundschule ist aus der Verankerung gerissen und sein Inhalt über den Gehweg verteilt. Neujahrsspaziergänger am Morgen des 1. Januar ärgerten sich über das Geschehen. Ein Mann schüttelt den Kopf und fotografierte mit dem Handy die Schäden. Sein Eindruck: „Das ist ja noch schlimmer als im Vorjahr.“

Dabei hatte die Stadt in diesem Jahr mit Blick auf die immensen Schäden zum Jahreswechsel 2015/2016 extra Vorkehrungen getroffen. „An der Bushaltestelle der Mittelschule haben wir schon gar keine neuen Glasscheiben mehr eingesetzt, sondern Holzverkleidung“, sagt Klaus Haschke vom Ordnungsamt. Ebenso wurden vorsorglich die Briefkästen an den beiden Schulen abgebaut und der Automat an der öffentlichen Toilette zwischen Marktplatz und Rathaus gesichert.

Selbst die Post hatte vorgesorgt. Schilder mit der Aufschrift „Vorübergehend gesperrt“ wurden vor der Silvesternacht angebracht, sodass zumindest bei dem abgerissenen Briefkasten am Bahnhof keine Briefe zu Schaden kamen. Die Kästen waren nämlich leer. Nun wird es Anzeigen bei der Polizei geben, wie die Stadtverwaltung in Reichenbach bestätigt.

Je nach Zuordnung der betroffenen Stellen sollen die Schäden dann behoben werden. Einiges davon wird die Stadt in Eigenregie in Ordnung bringen müssen. Für andere Stellen seien die Straßenmeisterei und die Deutsche Bahn zuständig. Gebündelt wird die Schadensaufnahme nun erst mal bei der Polizei. Und auf den Kosten bleibt letztendlich der Steuerzahler sitzen. Es sei denn, die dafür Verantwortlichen können zur Rechenschaft gezogen werden.

