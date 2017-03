Reichenbach auf Arabisch verunsichert Unbekannte klebten auf die Ortseingangsschilder von Reichenbach und Sohland eigenartige Schriftzüge.

Übersetzt steht hier das Wort „Raishnbakh“. © Constanze Junghanß

Wahrscheinlich in der Nacht zum Montag haben Unbekannte mehrere Ortseingangsschilder von Reichenbach und Sohland verändert. Nach Informationen der Polizei sind dort Schriftzeichen aufgeklebt worden. Die wasserfesten Aufkleber mit arabischen Schriftzügen wurden in fast dem gleichen Gelbton gestaltet wie auf dem Schilduntergrund.

„Vermutlich möchten mit dieser Aktion Unbekannte gegen die Asylpolitik demonstrieren“, heißt es dazu auf der privat von Peter Schilling betriebenen FacebookSeite von Reichenbach. Über die Schriftzeichen regen sich die Einwohner sehr auf. Gemutmaßt wird, die Schriftzeichen bedeuteten, der Ort sei „islamisch besetzt“.

Nachforschungen der SZ ergaben, dass der Schriftzug „Reichenbach“ bedeuten soll. Das hat auch die Polizei so bestätigt. Das Wort ist jedoch verkehrt herum geschrieben worden, und auch die Rechtschreibung ist nicht korrekt. Es wurden nur arabische Buchstaben zusammengefügt, die einzeln übersetzt das Wort „Raishnbakh“ ergeben. Das habe jemand formuliert, der nicht weiß, wie Arabisch geschrieben werde, war die Meinung mehrerer arabisch sprechender Bürger in den Landkreisen Görlitz und Bautzen, denen die SZ das Foto mit dem Schriftzug vorgelegt hat. Demzufolge ist unwahrscheinlich, dass die Verfasser tatsächlich Ausländer sind. Es habe eine Besichtigung zusammen mit der Polizei gegeben, teilte die Stadtverwaltung von Reichenbach auf Nachfrage mit. Auch wurde Anzeige gegen unbekannt erstattet. Mindestens acht Ortseingangsschilder sind betroffen. Gewertet wird die Aktion als Sachbeschädigung und Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr. Die Schadensbeseitigung ist von der Stadt in Auftrag gegeben worden. Einige Anwohner griffen jedoch zur Selbsthilfe und versuchten, die Schriftzeichen abzukratzen. Auch das gelte als Sachbeschädigung, so die Verwaltung.

