Reiche Gemeinde verliert 2017 ihren Status Die Gemeinde Thiendorf muss bald keine Reichensteuer mehr zahlen. Leider nur ein Jahr.

Die Gemeinde Thiendorf muss im nächsten Jahr keine Finanzausgleichsgesetz-Umlage zahlen. Darüber informierte Bürgermeister Dirk Mocker im Gemeinderat. Das liege aber nicht daran, dass es der Kommune finanziell schlechter gehen würde, sondern einfach am Berechnungsmodus.

Für die Erhebung der 2017er Reichensteuer würden die Einnahmen des zweiten Halbjahres 2015 und des ersten Halbjahres 2016 herangezogen. In letzterem habe die Gemeinde kaum Gewerbesteuern eingenommen, die aber dann bis zum Jahresende noch flossen. Deshalb sei schon 2018 wieder mit dem Einzug der Reichensteuer zu rechnen. Im nächsten Jahr aber soll Thiendorf erstmals seit vielen Jahren wieder eine so genannte Schlüsselzuweisung vom Freistaat erhalten. Von etwa 120 000 Euro ist die Rede.

Der Haushaltplan für 2017 soll im Januar erstmals im Gemeinderat diskutiert und in der Februar-Sitzung verabschiedet werden. Größte Investition wird nächstes Jahr voraussichtlich der Ausbau des Breitbandnetzes werden. Außerdem sind sechsstellige Summen für die Erstellung eines Flächennutzungsplanes und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Stölpchen geplant. Auch der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Tauscha-Anbau könnte im nächsten Jahr beginnen. Weitere Investmittel werden für die Reparatur der Straßen im Gemeindegebiet gebraucht. Ansonsten seien für 2017 keine größeren Projekte geplant, so Bürgermeister Dirk Mocker.

