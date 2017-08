Rehe zwischen Friedersdorf und Dürrhennersdorf im Liebesrausch In diesen Wochen kommt es auf den Straßen des Oberlandes vermehrt zu Wildunfällen.

Ein verendetes Reh im Straßengraben. © Günther Hamisch

Bereits sieben Wildunfälle gab es seit Jahresbeginn auf der Straße zwischen Friedersdorf und Dürrhennersdorf. Das ist das Jagdpachtgebiet des Friedersdorfer Jägers Günther Hamisch. Im Vorjahr gab es dort insgesamt nur fünf Wildunfälle. Erst am Dienstagfrüh hat Günter Hamisch wieder einen Anruf von der Polizeidirektion Görlitz bekommen. Er wurde erneut an die Straße zwischen Friedersdorf und Dürrhennersdorf gerufen. Dort war ein Reh angefahren worden. Es lag bereits verendet im Straßengraben, als der Jäger dort eintraf. Er weist darauf hin, dass Kraftfahrer derzeit in den Morgen- und Abendstunden sehr aufmerksam durch Wald- und Wiesengebiete fahren sollten. „Bis Mitte August dauert die Brunftzeit der Rehe. In ihrem Liebesrausch sind die Wildtiere in der Wahrnehmung von Gefahren beeinträchtigt“, weiß der Jäger und betont, dass für das Wild ein fahrendes Auto eine Gefahr darstellt. Kommt es zum Unfall mit Schalenwild wie Rehen oder Wildschweinen, muss die Polizei benachrichtigt werden.

zur Startseite