Reh verirrt sich in Zittauer Garten In Zittau hat ein Anwohner in seinem Garten ein Reh entdeckt und die Polizei gerufen. Die half dem Tier schließlich aus seiner Lage.

Symbolbild: Reh © dpa

Zittau. Beamte des Polizeireviers Zittau haben einem Reh geholfen, wieder in die Freiheit zurückzukehren. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, hatte sich das Tier am Dienstagnachmittag offenbar in der Stadt verirrt.

Ein Zeuge habe die Beamten gerufen, weil sich ein Reh in seinen Garten an der Friedensstraße, zwischen Mandau und Neiße, verlaufen hatte. „Die Beamten wiesen dem Tier den richtigen Weg aus seiner Not, sodass es wieder in die freie Natur entschwinden konnte“, heißt es. (szo)

zur Startseite