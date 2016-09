Reh und Hund von Fahrzeugen verletzt In Weißwasser wurden am Sonntag zwei Tiere angefahren. Ein Reh auf der B 156 zwischen Boxberg und Weißwasser und ein Hund auf der Muskauer Straße.

© Fabian Schröder

Weißwasser. Auf der B 156 zwischen Boxberg und Weißwasser ist am frühen Sonntagmorgen einem 48-jährigen Mercedes-Fahrer ein Reh vor den Wagen gerannt. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Es wurde während der Unfallaufnahme in einem Straßengraben gefunden. Am Wagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 2 000 Euro.

Sonntagabend ist ein Hund auf der Muskauer Straße in Weißwasser verletzt worden. Der Vierbeiner war offenbar seinem Frauchen ausgebüxt und über die Straße gelaufen, als ein 51-Jähriger mit seinem Opel vorbeigefahren kam. Hund und Auto kollidierten. Der Sachschaden am Fahrzeug wurde mit rund 500 Euro beziffert. (szo)

